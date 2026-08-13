Mercato OM : 6M€, Marseille dégaine une offre pour ce crack

‎L’OM a décidé d’accélérer sur une piste prometteuse et vient de passer à l’offensive sur ce mercato pour un jeune milieu de terrain très convoité. À Marseille, le dossier Douad Anleku pourrait désormais entrer dans une phase décisive.

‎‎Mercato OM : Marseille fait une première offre pour Douad Anleku

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‎‎L’OM a transmis une offre officielle à Besiktas pour Douad Anleku, jeune milieu ghanéen de 20 ans. Selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants marseillais auraient proposé une somme supérieure à 5 millions d’euros, avec des bonus susceptibles de faire grimper l’opération jusqu’à environ 6 millions. ‎‎Cette proposition n’est évidemment pas anodine.

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Besiktas aurait fixé ses exigences autour de ce montant pour envisager un départ de son jeune joueur. Les discussions entre les deux clubs semblent donc se rapprocher d’une zone d’accord. Mais en matière de mercato, tant que les signatures ne sont pas posées sur le papier, la prudence reste de mise.

‎‎Marseille dispose déjà d’un sérieux avantage

‎‎Marseille peut toutefois compter sur un élément particulièrement favorable dans ce dossier : Douad Anleku aurait donné son accord pour rejoindre le club phocéen. Un détail qui pourrait peser lourd au moment où les négociations entrent dans leur dernière ligne droite.

‎‎À seulement 20 ans, le milieu ghanéen représente également un pari sur l’avenir. Marseille ne chercherait donc pas simplement à renforcer son effectif à court terme, mais à miser sur un joueur susceptible de prendre de la valeur. Une stratégie ambitieuse, mais qui comporte forcément une part de risque.

‎‎Le pari à 6 millions qui peut faire parler

‎‎Si l’accord avec Besiktas est rapidement trouvé, Anleku pourrait devenir l’une des curiosités du mercato marseillais. Son jeune âge laisse entrevoir une belle marge de progression, tandis que son arrivée pourrait apporter une nouvelle solution dans l’entrejeu. Le club tient surtout une opportunité intéressante : celle de sécuriser un talent avant que sa cote n’explose.

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Le fait que le joueur soit déjà favorable au projet marseillais constitue un atout considérable. ‎Reste désormais à convaincre totalement Besiktas. Avec une enveloppe proche de 6 millions d’euros, Marseille semble avoir posé les premières bases d’un accord. Le prochain mouvement pourrait donc être décisif.:::