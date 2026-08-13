Mercato PSG : La réponse glaciale d’Al-Khelaïfi sur Barcola

‎Bradley Barcola est au cœur des interrogations du mercato du PSG, alors que Liverpool insiste pour obtenir sa signature cet été. Interrogé après la victoire parisienne contre Aston Villa en Supercoupe d’Europe, Nasser Al-Khelaïfi a choisi une réponse aussi courte que mystérieuse, laissant planer un sérieux doute sur l’avenir de l’ailier français.

‎Mercato PSG : La mise au point de Khelaïfi pour Barcola

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‎‎La situation de Bradley Barcola prend une tournure particulière au Paris Saint-Germain. L’ailier français, sous contrat jusqu’en 2028, n’a pas participé à la rencontre face à Aston Villa et son cas alimente désormais toutes les spéculations. Dans un contexte aussi particulier, chaque détail devient un indice, parfois même une simple apparition sur le banc.

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‎‎Canal+ a notamment relevé que Barcola était le seul joueur parisien à ne pratiquement pas avoir participé à l’échauffement, avec Lucas Digne. Après la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas dissipé le brouillard. « Tous les joueurs sont importants. Tout le monde est important. Je ne peux pas dire », a simplement lâché le président parisien lorsqu’il a été interrogé sur un éventuel départ.

‎‎Liverpool pousse, Paris garde la porte entrouverte

‎‎Derrière cette prudence présidentielle se cache un dossier particulièrement sensible. Liverpool surveille attentivement la situation de l’international français et souhaiterait l’utiliser sur le côté gauche. Le journaliste Florian Plettenberg, de Sky Sport, a même affirmé que les discussions entre les deux clubs se poursuivaient et que les Reds restaient confiants quant à leurs chances de parvenir à un accord.

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‎‎Mais Paris n’entend visiblement pas brader son jeune talent. Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants parisiens ont fixé une valorisation très élevée pour Barcola, recruté à Lyon à l’été 2023. Le montant évoqué en interne atteindrait 170 millions d’euros. Une somme considérable qui a de quoi refroidir plus d’un prétendant, même lorsque celui-ci s’appelle Liverpool.

‎‎Une absence qui nourrit toutes les hypothèses

‎‎La non-utilisation de Barcola face à Aston Villa ajoute forcément du carburant aux rumeurs. Le joueur n’a pas disputé la moindre minute alors que Paris venait de décrocher un nouveau trophée. Difficile, dans ces conditions, de ne pas s’interroger sur les raisons de cette situation, même si aucune décision définitive concernant son avenir n’a été officialisée.

‎‎Al-Khelaïfi, lui, a soigneusement évité le piège. « Aujourd’hui, c’est un joueur du Paris Saint-Germain. On va voir, les discussions, les négociations, on va voir », a-t-il déclaré à Canal+. Puis, avec une pointe d’ironie : « Vous, les médias, vous parlez beaucoup, mais moi, je ne parle pas. » Une manière élégante de fermer la porte aux certitudes sans pour autant la verrouiller.

‎‎Barcola, le dossier qui peut faire trembler Paris

‎‎Le PSG se trouve dans une position plutôt confortable, malgré le bruit ambiant. Barcola reste sous contrat et possède une valeur sportive importante. La saison passée, il a inscrit 13 buts en 49 rencontres toutes compétitions confondues. Son profil, sa jeunesse et sa capacité à faire des différences en font un élément difficile à remplacer.

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‎‎Le véritable enjeu est donc financier et sportif. Si Liverpool revient avec une proposition correspondant aux exigences parisiennes, la réflexion pourrait devenir beaucoup plus sérieuse. Mais tant que cet accord n’existe pas, la réponse d’Al-Khelaïfi ressemble surtout à un avertissement : Barcola est encore parisien, et le PSG entend garder la main sur son avenir.