Mercato ASSE : C’est acté ! Un taulier s’en va de Saint-Étienne

‎‎L’ASSE s’apprête à tourner une page importante sur ce mercato estival avec le départ de Mickaël Nadé, devenu indésirable dans le nouveau projet stéphanois. Après plusieurs pistes étudiées ces dernières semaines, le défenseur central a finalement choisi une destination surprenante pour poursuivre sa carrière.

‎‎Mercato ASSE : Le départ se précise pour Nadé

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‎‎L’ASSE et Dubai United sont proches d’un accord pour le transfert de Mickaël Nadé, selon les informations de Foot Mercato. À 27 ans, le défenseur va donc quitter le Forez après une longue histoire avec les Verts, qu’il avait rejoints en 2014 après sa formation à Sarcelles.

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‎‎Le Franco-Ivoirien aura connu presque toutes les émotions avec Saint-Étienne. Il a également effectué un passage à Quevilly-Rouen lors de la saison 2020-2021, avant de revenir dans le Forez. Cette fois, son aventure stéphanoise touche bel et bien à sa fin.

‎‎De Chypre à la Russie, Nadé a finalement tranché

‎‎Le départ du défenseur n’a pourtant rien d’un long fleuve tranquille. Une première possibilité l’avait conduit vers l’Aris Limassol, avec une proposition légèrement inférieure à deux millions d’euros, bonus compris, acceptée par l’AS Saint-Etienne. Mais Nadé n’était pas convaincu par cette destination.

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‎‎La piste russe du Rodina Moscou a ensuite pris de l’épaisseur avant de s’effacer à son tour. Le joueur avait même effectué un déplacement à l’étranger pour avancer sur son avenir. Finalement, les discussions ont changé de direction et l’intéressé a privilégié les Émirats arabes unis.

‎‎Un vestiaire stéphanois qui va encore bouger

‎‎Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large de l’ASSE : alléger un effectif profondément remanié après plusieurs arrivées. Nadé n’est d’ailleurs pas le seul joueur invité à chercher une nouvelle porte de sortie, puisque Igor Miladinovic, Aïmen Moueffek et Ebenezer Annan sont également concernés.

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‎‎Le départ du défenseur pourrait donc ne pas être le dernier mouvement dans le sens des sorties. Pour les dirigeants stéphanois, chaque transfert conclu représente une bouffée d’oxygène et permet de recentrer l’effectif sur les joueurs réellement intégrés au projet.

‎Un tournant qui peut faire du bien à tout le monde

‎‎Sur le plan sportif, ce départ peut sembler paradoxal tant Nadé a marqué une période de l’histoire récente des Verts. Mais le football professionnel ne fonctionne pas à la nostalgie. Lorsqu’un joueur n’entre plus dans les plans, prolonger artificiellement l’histoire peut devenir plus encombrant qu’utile.

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‎‎Pour l’ASSE, cette sortie constitue surtout une étape supplémentaire dans son opération de dégraissage. Pour Nadé, elle ouvre une nouvelle aventure loin de la Ligue 1. Après douze années liées au club stéphanois, le défenseur va découvrir un tout autre environnement. Le changement est brutal, mais parfois, le football aime rappeler qu’aucune histoire n’est éternelle.