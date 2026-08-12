Ça bouge à l’OM : Porto débarque avec une offre surprise !

Le mercato de l’OM s’anime dans le sens des départs. Le FC Porto a entamé des manœuvres concrètes en vue de déloger le milieu Quinten Timber de Marseille

Mercato OM : Porto se positionne pour Quinten Timber

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L’Olympique de Marseille subit en cette période de mercato un véritable assaut de clubs européens. Le Bayer Leverkusen vient de signer le défenseur Facundo Medina. Et c’est au tour de Porto FC de pointer le bout de son nez à l’OM. Le club portugais est passé à l’offensive pour Quinten Timber.

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Le journaliste Sacha Tavolieri le confirme, les Dragones se sont renseignés auprès de l’Olympique de Marseille au sujet du milieu de terrain néerlandais. Quinten Timber sort d’une demi-saison intéressante sous les couleurs phocéennes. Ses solides prestations en 15 rencontres de Ligue 1 ont vite convaincu.

18 millions d’euros pour son transfert

Au point où les dirigeants de Porto seraient prêts à mettre jusqu’à 18 millions d’euros pour s’offrir Quinten Timber. Une proposition difficile à refuser pour un OM en quête de liquidités. Ce deal permettrait aux Phocéens de réaliser une belle plus-value sur un joueur acheté à 4,5 millions d’euros en janvier dernier.

🐉🔵⚪️ FC Porto have made enquiries with Olympique de Marseille about Quinten Timber.



🔵⚪️ The Dragons are prepared to offer €15M to €18M for the Dutch midfielder, but the deal has not progressed yet as Timber currently remains keen on staying at OM.



👀 One to watch. #FCPorto pic.twitter.com/2NRqNp1Yl1 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 12, 2026

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Les négociations devront se poursuivre afin de parvenir à un accord. Surtout que Quinten Timber s’éclate à l’OM. L’ancien milieu de Feyenoord n’a pas vraiment l’intention de changer de club en cette période de mercato.

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