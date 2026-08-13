Mercato PSG : Paris tient sa « bonne recrue » pour remplacer Ramos

‎Le PSG avance très bien sur le mercato dans sa quête de trouver le remplaçant de Gonçalo Ramos. Ferran Torres se rapproche de la capitale et bénéficie déjà d’un soutien remarqué en France.

‎Mercato PSG : Ferran Torres à un pas de Paris

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‎‎Le PSG semble avoir accéléré dans sa quête d’un nouvel attaquant. Après le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, le club parisien devait rapidement trouver une solution capable d’apporter davantage de complémentarité à son animation offensive. Le nom de Ferran Torres s’est ainsi imposé avec insistance dans les discussions. L’Espagnol serait désormais tout proche de quitter le FC Barcelone.

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‎‎Un accord de principe aurait été trouvé entre les deux clubs. Paris pourrait investir entre 50 et 55 millions d’euros pour convaincre le Barça, alors que Torres n’a plus qu’une année de contrat en Catalogne. Une situation qui place le club espagnol devant un choix simple : vendre maintenant ou risquer de voir son joueur partir sans indemnité.‎

‎Ferran Torres, le pari personnel de Luis Enrique

‎‎Le choix de Ferran Torres ne repose pas uniquement sur son nom ou son expérience internationale. L’attaquant possède une certaine polyvalence et peut évoluer à différents endroits du front offensif. Pour un entraîneur comme Luis Enrique, cette capacité d’adaptation peut peser lourd au moment de composer son équipe.

Paris cherche moins une simple doublure qu’un élément capable de s’intégrer rapidement dans son système. ‎Pierre Ménès estime justement que l’Espagnol pourrait avoir davantage sa place dans le dispositif parisien. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a livré une analyse particulièrement claire :

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« Il est moins clinique devant le but que Ramos mais je pense qu’il est bien plus Luis Enrique compatible », fait-il remarquer. Il ajoute que Torres pourrait bénéficier d’un temps de jeu supérieur à celui connu par Ramos au PSG, jugeant que les performances de ce dernier avaient été très contrastées selon son statut.

‎‎Paris peut-il réussir un joli coup ?

‎‎Le pari comporte évidemment une part de risque. Dépenser plus de 50 millions d’euros pour un joueur qui doit encore confirmer sa régularité constitue un investissement conséquent, même pour le PSG. Mais l’opération pourrait aussi devenir une excellente affaire si Torres retrouve à Paris la confiance et la continuité nécessaires pour exprimer pleinement ses qualités.

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‎‎Pierre Ménès, pourtant loin d’être totalement conquis par le profil de l’Espagnol, considère lui aussi que l’opération mérite d’être tentée. « Je pense que c’est une bonne recrue pour le PSG », affirme-t-il, avant de rappeler que la situation contractuelle du joueur pousse Barcelone à agir rapidement. Voilà qui donne une saveur particulière à ce dossier.

‎‎Le pari Torres, un choix vraiment cohérent pour Paris ?

‎Le PSG ne chercherait pas seulement à remplacer numériquement Gonçalo Ramos. Le club semble vouloir miser sur un attaquant plus facilement exploitable dans les mécanismes de Luis Enrique, capable de participer au jeu tout en occupant efficacement les espaces offensifs.

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‎‎Le recrutement de Ferran Torres pourrait donc avoir du sens, à condition que l’Espagnol gagne rapidement en régularité. Le plus difficile commencera après la signature : transformer une promesse de mercato en certitude sportive. Et à Paris, les supporters ont rarement la patience d’attendre très longtemps.