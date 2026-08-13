Mercato OM : Ce crack annoncé à Marseille a enfin signé

L’OM voit une piste offensive du mercato lui filer définitivement entre les doigts : Haissem Hassan a choisi une autre destination pour poursuivre sa carrière. L’ailier égyptien, qui avait séduit par ses prestations à la Coupe du Monde 2026, s’est officiellement engagé avec le Celtic Glasgow.

‎‎Mercato OM : Haissem Hassan jouera bien loin du Vélodrome

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‎‎L’OM avait été associé ces dernières semaines au nom de Haissem Hassan, mais le suspense n’a finalement pas duré éternellement. L’international égyptien de 24 ans quitte le Real Oviedo pour rejoindre le Celtic, où il a signé un contrat de quatre saisons, assorti d’une année supplémentaire en option. Une opération qui met donc un terme aux espoirs marseillais autour de ce profil offensif.

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‎‎Le parcours du joueur explique en partie l’intérêt qu’il pouvait susciter. Formé à Châteauroux avant de passer par Villarreal, Mirandés et le Sporting Gijón, Hassan s’est véritablement installé à Oviedo. Il y a participé à la montée du club en Liga avant de découvrir les exigences de l’élite espagnole. Son transfert au Celtic représente désormais une nouvelle étape dans une trajectoire qui ne manque pas de rebondissements.

‎‎Marseille battu au moment où tout s’accélère

‎‎Le choix du joueur constitue forcément une petite déception pour l’OM. Hassan possède un profil d’ailier capable d’apporter de la percussion et du mouvement, deux qualités particulièrement recherchées dans un mercato où chaque opportunité peut rapidement disparaître. Et celle-ci vient justement de se refermer, sans même laisser le temps aux supporters marseillais de rêver davantage.

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‎‎Le Celtic, lui, n’a pas hésité. Le club écossais a officialisé l’arrivée de l’Égyptien et s’est montré particulièrement enthousiaste à son sujet. Son entraîneur Martin O’Neill a notamment salué « un joueur d’une telle qualité » et estimé qu’il disposait « des capacités et de l’expérience nécessaires pour très bien réussir ». Le message est clair : à Glasgow, Hassan n’arrive pas pour faire de la figuration.

‎‎Une signature qui change la donne pour Marseille

‎‎Pour Hassan, l’aventure commence déjà avec beaucoup d’ambition. Le principal intéressé n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme après son arrivée en Écosse. « C’est un grand moment et un véritable honneur pour moi de rejoindre le Celtic, un club phénoménal avec une histoire brillante et des supporters merveilleux », a-t-il déclaré. Une manière élégante de tourner la page espagnole et de regarder droit devant.

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‎‎L’ailier égyptien a également expliqué sa détermination à réussir sous ses nouvelles couleurs : « Quand j’ai appris que le Celtic s’intéressait à moi, je me suis dit qu’il fallait absolument que je vienne ici et que je fasse partie du club. » Il veut désormais s’intégrer rapidement et contribuer aux succès de sa nouvelle équipe. Pour Marseille, le constat est moins réjouissant : une piste disparaît, et il faudra désormais éviter que le mercato ne ressemble à une longue partie de chaises musicales.

🎥 Hear from Haissem Hassan after completing his move to Celtic.



Watch in full on YouTube 📲#WelcomeHaissem | #CelticFC🍀 — Celtic Football Club (@CelticFC) August 12, 2026

‎Marseille contraint de tourner la page

‎‎Cette signature ne doit pas provoquer de panique du côté de l’Olympique de Marseille. Perdre une piste n’est jamais agréable, surtout lorsqu’un joueur possède une cote grandissante, mais le mercato impose une règle aussi cruelle que simple : il faut savoir rebondir immédiatement. Hassan était une option intéressante, pas l’unique solution.‎

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‎Son départ vers le Celtic rappelle surtout que Marseille doit accélérer lorsqu’une opportunité correspond réellement aux besoins de l’équipe. De son côté, Hassan a choisi un projet dans lequel il semble déjà convaincu de pouvoir franchir un nouveau cap. « Je veux contribuer au succès de nos supporters », a-t-il promis. Désormais, le verdict appartiendra au terrain. Et pour le club phocéen, le prochain coup devra être le bon.