ASSE : Cathro a déjà un premier incendie à éteindre

‎L’ASSE pensait avoir trouvé quelques certitudes pendant sa préparation, mais le premier match officiel a déjà rebattu les cartes dans le secteur offensif. Joshua Duffus, jusque-là régulièrement aligné, a vu son statut changer brutalement, au point de provoquer quelques interrogations autour du vestiaire stéphanois.

‎‎ASSE : Un déclassement qui ne passe pas inaperçu

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‎‎L’ASSE avait pourtant donné à Joshua Duffus de solides raisons de croire en ses chances. Durant la préparation estivale, l’attaquant jamaïcain avait été régulièrement utilisé par Ian Cathro et semblait avoir gagné une certaine confiance auprès du nouvel entraîneur. Son activité et son investissement avaient notamment été remarqués lors des rencontres amicales.

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‎‎Puis est venu le premier rendez-vous officiel à Sochaux. Et là, changement de décor. Duffus a regardé le coup d’envoi depuis le banc, pendant que Irvin Cardona et Thierno Ballo étaient privilégiés. Le choix n’a rien d’illogique sur le plan sportif, mais il constitue forcément un signal pour un jeune joueur qui espérait capitaliser sur sa préparation.

‎‎Un geste sur Instagram qui fait parler

‎‎C’est précisément après cette rencontre qu’un détail a attiré l’attention. Comme l’a relevé Peuple Vert, des publications liées à l’ASSE auraient disparu du compte Instagram de Joshua Duffus. Le média spécialisé dans l’actualité des Verts évoque ainsi la possibilité d’un malaise, sans pour autant présenter ce geste comme la preuve d’une rupture avec Ian Cathro.

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‎‎La prudence reste donc de mise. Supprimer des publications ne signifie pas nécessairement claquer la porte, encore moins demander un transfert. Mais dans le football moderne, où le moindre clic peut devenir un sujet de vestiaire, le timing interpelle. Et celui-ci est difficile à ignorer.

‎‎La concurrence vient de changer de visage

‎‎Le problème de Cathro est finalement assez classique : comment gérer les frustrations lorsque plusieurs attaquants prétendent au même fauteuil ? Irvin Cardona a répondu de la meilleure manière possible au choix de son entraîneur en inscrivant deux buts face à Sochaux. Pendant ce temps, Duffus doit désormais patienter et convaincre à nouveau.‎

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‎Cette concurrence pourrait encore évoluer puisque Lucas Stassin figure toujours dans l’effectif, même si son avenir stéphanois demeure incertain. Duffus, lui, dispose d’un contrat courant jusqu’en 2029. Le dossier n’est donc pas urgent, mais il mérite d’être surveillé de près.

‎‎Cathro doit-il déjà jouer les pompiers ?

‎‎À ce stade, parler de crise serait franchement excessif. Le nouvel entraîneur stéphanois n’a pas déclenché un incendie ; il a simplement allumé une première mèche dans un secteur où les places sont rares. Sa gestion des prochaines compositions permettra toutefois de mesurer la température réelle. ‎Le rendez-vous contre Clermont pourrait fournir un début de réponse.

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Un temps de jeu conséquent pour Duffus calmerait rapidement les spéculations. À l’inverse, une nouvelle mise à l’écart donnerait davantage de relief au signal relevé par Peuple Vert. Cathro devra donc jongler avec les performances, les egos et la dynamique collective. Dans un vestiaire, parfois, le plus difficile n’est pas de choisir les onze meilleurs. C’est de convaincre les douze autres qu’ils ont encore leur chance.