Mercato : L’OM rêve d’un joueur blessé, expulsé et à 15 M€

L’OM aurait activé une piste aussi séduisante que risquée pour renforcer son milieu de terrain. Adem Zorgane, estimé à 15 millions d’euros et déterminé à changer d’air, présente un profil qui pourrait faire réfléchir la direction marseillaise, malgré une récente soirée particulièrement mouvementée.

‎Mercato OM : Lorenzi prépare le coup Adem Zorgane

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‎‎L’OM aurait décidé de regarder du côté de l’Union Saint-Gilloise pour renforcer son entrejeu. Après l’échec du dossier Titraoui, la piste menant à Adem Zorgane aurait été relancée par la direction marseillaise. C’est en tout cas ce qu’affirme Polprins sur X, qui évoque un intérêt concret pour le milieu algérien et une opération évaluée à environ 15 millions d’euros.

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L’Insider précise également que le joueur souhaiterait partir, même si l’absence de Ligue des champions pourrait compliquer les discussions. ‎‎Cette information a rapidement été confortée par La Tribune Olympienne sur X :

« Piste Adem Zorgane confirmée comme indiqué par @Polprins. Les négos ont démarré entre les deux clubs. Le joueur veut venir mais ne forcera pas. L’USG n’a pas encore fixé de prix, mais reste ouverte à un transfert. Dossier à suivre… » Le décor est donc planté. Marseille avance, mais le dossier est encore loin d’être bouclé.

✅ Piste Adem Zorgane confirmée comme indiqué par @Polprins.



🚨Les négos ont démarré entre les deux clubs.

Le joueur veut venir mais ne forcera pas.

L’USG n’a pas encore fixé de prix, mais reste ouverte à un transfert.

Dossier à suivre… pic.twitter.com/SSGcDsfwpL — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) August 12, 2026

‎‎Une soirée noire qui complique sérieusement le tableau

‎‎Zorgane sort pourtant d’une période délicate. Après avoir été éloigné des terrains en raison de problèmes physiques, le milieu de 26 ans avait retrouvé une place dans le onze de l’Union Saint-Gilloise face à Bodø/Glimt. Sa prestation avait commencé de manière encourageante, avec de l’activité, de la justesse technique et une superbe ouverture pour Louis Patris, finalement stoppé par le poteau.

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‎‎Mais la soirée a brutalement tourné au vinaigre. Victime d’une nouvelle gêne physique, Zorgane a été remplacé peu après l’heure de jeu. Comme si cela ne suffisait pas, il a ensuite écopé d’un carton rouge après le coup de sifflet final dans un contexte particulièrement tendu avec l’arbitrage. Une blessure et un carton rouge le même soir : difficile de faire plus mouvementé.

Zorgane 🆚 Bodo Glimt 🇳🇴



Bon match de Adem



Champions League

pic.twitter.com/CdkhvTF9c6 — Paradou Ac Talents (@Paradoutalents) August 11, 2026

‎‎Le prix est connu, les risques aussi

‎‎Sur le marché, l’opération pourrait atteindre 15 millions d’euros. Un montant important pour Marseille, mais qui peut se comprendre au regard du potentiel du joueur. Zorgane possède une palette intéressante : puissance, qualité de passe, capacité à récupérer le ballon et aisance technique. Il peut donner du rythme tout en apportant de la densité dans l’entrejeu. ‎Le problème est toutefois ailleurs.

Marseille doit s’assurer que les récents pépins physiques ne constituent pas un signal d’alerte durable. Le contexte européen ajoute une autre inconnue puisque sa suspension potentielle pourrait peser dans les prochaines échéances. Pour un club qui cherche de la fiabilité, le moindre doute peut rapidement transformer une belle opportunité en pari coûteux.

‎‎Le pari Zorgane : génie du mercato ou fausse bonne idée ?

‎L’OM aurait de bonnes raisons de tenter sa chance. Zorgane possède encore une marge de progression importante et son envie de franchir un cap pourrait constituer un moteur puissant. Son profil technique correspond surtout à ce que Marseille peut rechercher pour donner davantage de maîtrise à son milieu. ‎Mais 15 millions d’euros ne sont pas une poignée de pièces retrouvées au fond d’un canapé.

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L’OM devra donc avancer avec méthode, notamment sur l’état physique du joueur et les conditions de l’opération. Après avoir manqué la Coupe du monde 2026, Zorgane veut désormais relancer sa carrière. Marseille pourrait lui offrir cette deuxième chance. Reste à savoir si les deux parties accepteront de prendre le risque ensemble.