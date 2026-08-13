Mercato ASSE : Il voulait Saint-Étienne, il a enfin signé et balance tout

‎‎L’ASSE tient un renfort qui n’a pas eu besoin d’être convaincu longtemps par le projet stéphanois. Arrivé après avoir longtemps espéré rejoindre le Forez, Sohaib Nair a expliqué les raisons de son choix et raconte sans détour ce qui l’attire déjà chez les Verts.

‎‎Mercato ASSE : Sohaib Nair na jamais douté de son choix

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‎‎L’ASSE n’a donc pas seulement recruté un joueur au cours de ce mercato. Le club stéphanois a surtout mis la main sur un élément qui avait déjà fait de Saint-Étienne une priorité. Sohaib Nair l’a confirmé avec une franchise assez rare au moment de revenir sur les coulisses de son arrivée.

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« Je devais venir ici avant ce mercato, déjà, en janvier », a-t-il expliqué en conférence de presse, avant de préciser que son choix n’avait pas été particulièrement compliqué lorsque les dirigeants sont revenus vers lui. ‎Le défenseur voulait surtout franchir un nouveau palier. Après son passage à Guingamp, il recherchait un environnement susceptible de lui offrir davantage de visibilité et des objectifs plus ambitieux.

« J’avais à cœur de trouver un projet qui me permette de passer ce step-là avec une plus grande visibilité et d’autres objectifs pour avancer dans ma carrière », a-t-il confié. Lorsque Saint-Étienne s’est manifesté, le projet cochait manifestement toutes les cases. Pour une fois, le mercato n’a pas ressemblé à une partie de poker.

‎‎Geoffroy-Guichard, un argument qui ne laisse pas indifférent

‎‎Si Nair a choisi l’ASSE, ce n’est pas uniquement pour une question sportive. La dimension populaire du club a également pesé lourd dans sa décision. Le joueur connaît la réputation de Saint-Étienne et sait que rejoindre les Verts signifie évoluer avec une pression particulière.

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« Il y a la visibilité, il y a la ferveur qu’il y a autour de ce club », a-t-il souligné, tout en insistant sur l’exigence quotidienne que cela impose aux joueurs. ‎Cette ferveur, il l’avait déjà ressentie depuis l’autre côté du terrain. Lorsqu’il évoluait à Guingamp, Nair savait qu’un déplacement à Geoffroy-Guichard pouvait transformer une simple rencontre de Ligue 2 en véritable événement.

« Quand on sait qu’on va jouer le week-end à Geoffroy-Guichard, on s’attend à une soirée incroyable », a-t-il raconté. Le joueur évoque même l’une des « plus grosses ambiances de France ». Il n’avait encore jamais porté le maillot vert dans cette enceinte. L’attente est désormais terminée.

‎‎Une nouvelle pression à apprivoiser

‎‎L’arrivée à Saint-Étienne change forcément la dimension de son quotidien. Nair découvre un club où les résultats sont scrutés, où chaque prestation est analysée et où l’objectif de retrouver l’élite ne souffre guère de discussion. « Plus il y a d’attentes, plus il y a d’exigences à avoir », a-t-il résumé. Une phrase qui en dit long sur son état d’esprit avant de se lancer dans cette nouvelle aventure. ‎Le joueur semble toutefois parfaitement mesurer ce qui l’attend.

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Il a déjà commencé à découvrir Saint-Étienne, notamment en compagnie de sa femme et de sa fille. « J’ai été au centre-ville plusieurs fois. Je sors un peu avec ma femme et ma fille », a-t-il indiqué. L’intégration est donc en marche, sur le terrain comme en dehors. Et il reste maintenant une étape symbolique : découvrir Geoffroy-Guichard avec le maillot de l’ASSE sur les épaules.

‎‎Et si l’ASSE avait trouvé un joueur déjà conquis ?

‎‎Sur le plan sportif, cette arrivée présente un avantage évident : Nair ne débarque pas dans l’inconnu. Il connaissait déjà l’environnement stéphanois à travers les confrontations de Ligue 2 et avait manifestement identifié ce que le club pouvait lui apporter.

Cette connaissance du contexte peut faciliter son adaptation, même si la réalité sera forcément différente une fois installé au cœur du projet. ‎Son discours donne surtout l’image d’un joueur qui ne vient pas à Saint-Étienne par défaut. Il y avait une envie ancienne et une véritable adhésion au projet.

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« C’est ce que je voulais. Je suis content d’être là », a-t-il martelé. Reste désormais à transformer cette conviction en performances. Car les supporters de l’ASSE peuvent pardonner beaucoup de choses, mais rarement l’absence d’engagement. Nair, lui, semble avoir compris le message avant même d’entrer pleinement dans le chaudron.