Mercato PSG : Accord conclu, un phénomène débarque à Paris  

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Les dirigeants du PSG touchent au but pour un jeune crack. Tout est Ok pour l’arrivée de Mika Godts à Paris.
Mercato PSG : C’est bouclé pour l’arrivée de Mika Godts
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Le PSG va frapper des coups XXL dans les prochains jours. Après Maghnes Akliouche, un nouveau talent animera l’attaque parisienne la saison prochaine. Sa venue dans la capitale française est imminente.
Luis Campos agit efficacement. Le directeur sportif offre à Luis Enrique les cibles prioritaires pour mettre en place une équipe redoutable. L’arrivée imminente de Mika Godts le confirme. Malgré un calme apparent, le dirigeant parisien boucle le transfert du jeune ailier belge de l’Ajax Amsterdam. Loïc Tanzi, journaliste à L’Équipe, annonce d’ailleurs sa venue imminente : le joueur rejoindra le groupe d’ici dimanche.À voirMercato ASSE : Il voulait Saint-Étienne, il a enfin signé et balance tout
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Les négociations ont abouti. Le club d’Amsterdam réclamait 65 millions d’euros, mais l’opération est scellée autour de 55 millions. La presse néerlandaise salue cette vente XXL pour l’ancien joueur de La Gantoise, âgé de 21 ans. Godts souhaitait rejoindre Paris depuis plusieurs semaines. Patient, il a laissé les deux instances s’entendre sur les modalités financières.
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Le recrutement s’intensifie chez l’ogre parisien. Des recrues arrivent. Paris officialisera sous peu Mika Godts, Zion Suzuki et Ferran Torres, après avoir déjà enregistré les renforts de Maghnes Akliouche et Lucas Digne. Des mouvements sont également attendus dans le sens des départs. L’avenir de Bradley Barcola n’est pas encore scellé. Il pourrait plier bagage avant la fermeture du marché des transferts.