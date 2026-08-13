Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Zorgane à Marseille ?

L’OM accélère ses recherches au milieu de terrain. Après avoir manqué Yacine Titraoui, finalement parti au RC Lens, le club marseillais s’intéresse désormais à un autre international algérien : Adem Zorgane.

Mercato : L’OM lorgne Adem Zorgane

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La direction de l’OM dégote une nouvelle piste au milieu. Le dossier Titraoui ayant échoué, les dirigeants phocéens ciblent désormais Adem Zorgane. Surveillé de près par la DNCG, Marseille doit alléger sa masse salariale. Le club phocéen a laissé partir plusieurs cadres cet été. Il faut maintenant des renforts pour ne pas sombrer. La reprise approche à grands pas. Marseille affrontera Strasbourg le 21 août pour lancer sa saison de Ligue 1.

Le milieu de terrain exige des retouches. Arthur Vermeeren est parti à la fin de son prêt. De son côté, Pierre-Emile Hojbjerg pourrait aussi plier bagage. Après son transfert avorté à Newcastle, l’ancien joueur de Tottenham intéresse toujours le Milan AC. Quinten Timber suscite également des convoitises. Le FC Porto offre 18 M€ pour s’attacher ses services.

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Face à ces possibles départs, Bruno Genesio réclame du sang neuf dans l’entrejeu. Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif de l’OM, a donc activé la piste Adem Zorgane. C’est un international algérien de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2029 avec l’Union Saint-Gilloise. Le joueur souhaite changer d’air. Et Marseille flaire le coup.

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Transféré à l’été 2025 pour 4 M€, Zorgane sort d’une saison pleine en Belgique (53 matchs, 4 buts, 9 passes). Estimé à 12 M€ par Transfermarkt, le milieu algérien est valorisé 15 M€ par son club. Suivi par Lyon, l’Olympiakos et Brentford, son profil plaisait déjà à Bruno Genesio du temps où le technicien entraînait Lille. Les dirigeants phocéens n’ont pas encore déposé une offre concrète sur la table de leurs homologues belges.