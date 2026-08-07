Mercato : Accord entre le PSG et l’Ajax pour Mika Godts ?

Déterminé à attirer Mika Godts lors de ce mercato estival, le PSG s’apprête à soumettre une seconde proposition qui pourrait faire mouche auprès de la direction de l’Ajax Amsterdam. Explications.

Mercato : Le PSG prêt à mettre jusqu’à 55M€ pour Mika Godts

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Comme attendu, le Paris Saint-Germain prépare une deuxième offre à transmettre à l’Ajax Amsterdam pour le transfert de Mika Godts. D’après les informations du journaliste Adrien Chantegrelet du quotidien Le Parisien, Luis Campos continue de discuter avec son homologue du club néerlandais pour l’ailier de 21 ans.

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Sous contrat jusqu’en juin 2029, le jeune international belge est toujours décidé à rejoindre Luis Enrique, qui en fait une priorité pour renforcer son secteur offensif. Une information confirmée par le journal local De Telegraaf. Le média hollandais rapporte que cette nouvelle proposition du PSG pourrait se situer entre 50 et 55 millions d’euros. Toujours selon la même source, elle pourrait satisfaire les Ajacides, qui réclamaient initialement 60 millions d’euros pour laisser partir Mika Godts.

De son côté, l’Insider Djamel, bien informé sur le club parisien, indique sur Twitter que : « À l’instant T c’est un peu présomptueux de dire ça étant donné qu’il n’y a pas encore eu d’accord Ajax/PSG. En revanche, pour le moment il y a toujours de l’optimisme en interne concernant ce dossier. Aussi bien du côté du Paris SG que du côté du joueur. »

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Luis Campos aurait donc décidé de s’appuyer sur Jorge Mendes et sur sa connaissance des montages contractuels pour réduire le coût de l’opération. La clause repérée par l’agent pourrait renforcer la position du PSG dans les négociations et contraindre l’Ajax à revoir ses exigences. Cette intervention pourrait permettre au dossier de connaître une accélération rapide.