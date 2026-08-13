Mercato FC Nantes : Un crack sur le départ, accord proche  

Le FC Nantes pourrait voir l’un de ses ailiers quitter le navire cet été. Yassine Benhattab n’est plus en odeur de sainteté au club de l’Erdre.

Mercato FC Nantes : Der Zakarian écarte Benhattab

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Yassine Benhattab ne s’entraîne plus avec le FC Nantes. L’ailier de 23 ans se dirige vers la sortie. Michel Der Zakarian a tranché avant le voyage à Laval. L’entraîneur nantais a confirmé que son joueur manquerait cette deuxième journée de championnat. Benhattab restera donc à l’écart du groupe professionnel jusqu’à nouvel ordre.

Ce nouvel épisode confirme la rupture imminente. Relégué au second plan, le natif de Marseille se cherche un nouveau point de chute. Sa cote atteint aujourd’hui 2 millions d’euros sur Transfermarkt. Il s’agit de sa valeur marchande maximale, un argument idéal pour conclure sa vente avant la fin du marché estival.

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Il y a quelques jours, certains médias ont annoncé qu’il était sur le point de poser ses valises en Russie chez le géant Krasnodar. Mais le dossier n’a plus avancé. Les Russes n’ont finalement pas trouvé un accord définitif avec les Kita. Et ce n’est pas le seul prétendant. Un cador égyptien serait également chaud pour le déloger de Nantes.

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Outre Yassine Benhattab, le technicien nantais Michel Der Zakarian devra aussi faire sans Fabien Centonze et Sekou Doucouré. Le latéral droit, touché au genou durant la préparation, n’a pas participé à la séance d’entraînement de mercredi. De son côté, le jeune milieu malien est gêné à une cuisse. Son forfait est donc également acté pour le déplacement à Laval. Ali Yousuf, bien que rétabli physiquement, reste écarté par la direction.