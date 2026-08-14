ASSE-Clermont (3-1) : Sainté enchaîne une deuxième victoire

L’ASSE a enchaîné une victoire en Ligue 2, face à Clermont Foot (3-1), et reste leader au classement à l’issue de la 2e journée du championnat.

ASSE : Les Verts s’imposent contre Clermont Foot

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Une semaine après a victoire à Sochaux (3-0), l’ASSE a signé un deuxième succès face à Clermont Foot (3-1), ce vendredi, avec le même onze entrant de la 1re journée. Le premier but stéphanois a été inscrit par Irvin Cardona peu avant la pause (1-0, 41e).

Passeur décisif, la recrue Thierno Ballo s’est muée en buteur sur la deuxième réalisation des Verts (2-0, 54e). Une autre recrue, Jakob Breum, conforme la victoire de l’équipe d’Ian Cathro (3-0, 71e). Clermont a réduite l’écart par Ousmane Diop en fin de match (3-1, 89e).

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Sur l’ensemble des deux journées, Irvin Cardona s’est montré très décisif. Il marque déjà trois buts à son compteur en deux journées de Ligue 2. La mauvaise nouvelle pour l’AS Saint-Etienne, c’est la blessure de Joao Ferreira, à la suite d’un violent choc avec El Hadj Koné. Il a été sorti sur civière et remplacé par la dernière recrue en date des Verts, Tamar Svetlin, à la 23e minute de jeu.

Avec ces deux victoires (3-0), l’ASSE conforte sa première place au classement, avec 6 points +5. Le samedi 22 août, les Stéphanois recevront encore Grenoble Foot, lors de la 3e journée.

La compo de l’ASSE contre Clermont Foot :

G. Larsonneur, J. Ferreira (T. Svetlin, 23e), J. Le Cardinal (c), S. Naïr, K. Pedro, M. Bernauer (N. Kasia, 83e), A. Csongvai, Augustine Boakye (Baallal, 82e), J. Breum, I. Cardona (J. Duffus, 72e), T. Ballo (Z. Davitashvili, 59e).