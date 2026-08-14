Mercato PSG : Un géant anglais s’active pour Ibrahim Mbaye !

Outre Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye pourrait aussi quitter les rangs du PSG d’ici la fermeture du mercato estival. Un grand club de Premier League serait notamment intéressé par le profil de l’attaquant sénégalais.

Mercato PSG : Manchester United se positionne sur Ibrahim Mbaye

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Ibrahim Mbaye n’est pas certain de rester au Paris Saint-Germain au terme de ce mercato estival. Annoncé un peu partout en Europe, notamment en Premier League, l’ailier de 18 ans a fait l’objet d’une offensive de Manchester United ces dernières heures. En effet, selon les informations divulguées par le journaliste Sébastien Vidal, les Red Devils se seraient renseignés sur la situation du Titi parisien.

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« Manchester United se positionne sur Ibrahim Mbaye. Le club mancunien a pris des renseignements auprès du PSG concernant l’ailier de 18 ans », a notamment révélé le Co-fondateur et rédacteur chef adjoint Weekend Sports sur les réseaux sociaux. Capable d’évoluer sur le côté droit, Ibrahim Mbaye possède vitesse, percussion et qualités de finition.

Pressenti à Liverpool durant plusieurs semaines cet été, le natif de Trappes serait désormais une option sérieuse pour les pensionnaires d’Old Trafford. De son côté, le Paris SG valoriserait son numéro 49 à 50 millions d’euros. « Paris valoriserait son joueur autour de 50M€.

Liverpool, qui avait également exploré cette piste, aurait refroidi son intérêt face aux exigences parisiennes. Dortmund et l’AS Roma suivent également la situation », ajoute Sébastien Vidal. Aux dernières nouvelles, l’entrée en lice de Manchester United pourrait bien pousser Liverpool à accélérer dans ce dossier.

Offre imminente de Liverpool pour Ibrahim Mbaye

Déjà intéressé par Ibrahim Mbaye, Liverpool devrait passer à l’offensive avec une offre ferme attendue d’ici la fin de la semaine, selon les informations du journal L’Équipe. Le club de la Mersey étudie depuis plusieurs semaines les conditions d’un transfert et considère le protégé de Luis Enrique comme une option pour renforcer son secteur offensif.

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Le quotidien sportif ne précise pas le montant de cette proposition, mais, avec la vente à venir de Cody Gakpo à Tottenham, les Reds ont suffisamment de liquidités pour boucler une telle opération.

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