ASSE : Après le coup à Sochaux, quel plan contre Clermont ?

Après la large victoire de l’ASSE à Sochaux, Ian Cathro a annoncé la couleur sur le match contre Clermont Foot. Il ne s’enflamme pas !

Ligue 2 : L’ASSE s’impose à Sochaux et impressionne déjà

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Pour son premier match officiel à la tête de l’encadrement technique de l’ASSE, Ian Cathro a sorti le grand jeu. Son équipe a étrillé le FC Sochaux-Montbéliard au stade Auguste-Bonal (3-0). Les attaquants alignés d’entrée de jeu ont tous été décisifs. Irvin Cardona a inscrit un doublé en l’espace de trois minutes (25e et 28e). La recrue Jakob Breum a été buteur (22e) et passeur décisif. Augustine Boakye et Thierno Ballo ont aussi délivré une passe décisive chacun.

Fort de cette première victoire éclatante avec clean sheet, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne est déjà la nouvelle attraction de la Ligue 2. Les observateurs de ce championnat se demandent quel système il va encore sortir face à Clermont Foot, vendredi (20h45). Surtout qu’il a laissé entendre, avant le coup d’envoi du championnat, qu’il n’est pas attaché ou fidèle à un système ou schéma tactique figé.

La priorité du nouveau coach est encore globale et pas spécifique

Évoquant le match contre les Clermontois, en conférence de presse, le technicien écossais confirme qu’il compte bien adapter son plan de jeu à chaque match et chaque adversaire. « Notre objectif est de nous améliorer chaque jour, chaque séance, chaque match », a-t-il indiqué.

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Notre priorité, aujourd’hui, est globale, pas spécifique. On est seulement dans notre sixième semaine passée ensemble. On doit voir large avant de se concentrer sur des détails ».

Saint-Etienne doit faire mieux contre Clermont, selon Cathro

Il reste encore une dernière séance d’entraînement au coach de l’ASSE pour peaufiner sa stratégie, contre Clermont Foot à Geoffroy-Guichard. Toutefois, il sait déjà dans quel état d’esprit affronter le club puydômois.

« Clermont est une équipe ambitieuse qui a montré de la qualité et une organisation particulière lors de la première journée. Il va falloir être fort dans tous les aspects de ce match. Comme je l’ai dit après Sochaux, on doit faire bien mieux et on travaille pour », a-t-il prévenu.

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Pour rappel, les Kops Nord et Sud de Geoffroy-Guichard seront vides lors de la venue de CF63. Mais pour Ian Cathro, « ce qui est important, c’est ce qu’il va se passer sur le terrain ». Il ne néglige pas le soutien du peuple vert, mais il déclare : « La première étape avec nos supporters, c’est qu’ils aient confiance en notre équipe et en moi ».