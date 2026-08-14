Mercato OL :Trois clubs en Serie A s’arrachent Malick Fofana

Malick Fofana, attaquant de l’OL, est au centre d’une bataille entre trois grands clubs italiens. La fin du mercato d’été s’annonce mouvementé pour le Belge.

OL Mercato : Malick Fofana visé par Leipzig et Tottenham

La suite après cette publicité

À deux semaines de la fin du mercato, l’OL n’a toujours pas réalisé son deuxième gros transfert, annoncé pour renflouer ses caisses. Malick Fofana pourrait être la prochaine grosse vente, après Afonso Moreira, qui a été transféré au Bayer Leverkusen à 33,6 M€, bonus compris.

Premièrement, parce qu’il possède la cote la plus élevée de l’effectif de l’Olympique Lyonnais. Il est valorisé à 30 M€ par Transfermarkt. Deuxièmement, l’ailier de 21 ans intéresse plusieurs grands clubs européens.

À voir

OM- RC Strasbourg : Genesio reçoit une mauvaise nouvelle !

Le RB Leipzig en Bundesliga le sollicite pour prendre la place de Yan Diomandé, transféré au Real Madrid à 140 M€. Tottenham en Premier League souhaite aussi le recruter pour se renforcer offensivement.

L’Atalanta, la Roma et l’Inter à la lutte pour l’ailier de Lyon

Mais c’est surtout en Italie que Malick Fofana est très convoité. En plus de l’intérêt de l’Atalanta Bergame, dévoilé depuis longtemps, l’AS Roma et l’Inter Milan s’activent en cette fin de mercato. La Louve serait revenue sur les rangs, selon La Gazzetta dello Sport, parce qu’elle peine à boucler le transfert de Rodrigo Mora du FC Porto. Quant à l’intérêt des Nerazzurri, il est révélé par le Corriere dello Sport.

Compte tenu des nombreux clubs aux trousses du numéro 11 des Gones, la direction de l’OL se frotte les mains. Elle attend la meilleure offre possible, autour de 40 M€, pour le joueur recruté à près de 20 M€, en janvier 2024.

Olympique Lyonnais : Fofana transféré après Fenerbahçe ?

Il faut indiquer que le dossier Malick Fofana est fortement lié à l’issue du match décisif contre Fenerbahçe, le 26 août. Si Lyon est éliminé par le club turc en barrages pour la Ligue des champions, cela accélèrera son départ. En cas de qualification, l’international Belge (5 sélections) voudra rester pour jouer la compétition avec l’équipe de Paulo Fonseca.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Après Molebe, un autre jeune sur le départ

Mercato OL : Ça chauffe entre Lyon et Marseille pour ce crack

À voir

Mercato PSG : La décision finale pour Zion Suzuki tombe !

Dans ce cas de figure, seule une proposition irrésistible de l’un de ces top clubs pourrait faire changer d’avis au remuant attaquant de l’Olympique Lyonnais.