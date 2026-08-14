Mercato OM : Ça bouge, un milieu proche de la Turquie

La direction de l’OM espère boucler quelques ventes en cette fin de mercato. Et l’une d’entre elles devrait en surprendre plus d’un. Quinten Timber fait l’objet d’une offensive venue de la Turquie.

Mercato OM : Le Besiktas se positionne aussi pour Quinten Timber

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L’Olympique de Marseille fait face à une urgence financière. Le club présidé par Stéphane Richard doit impérativement vendre avant de recruter. Ce qui l’oblige à multiplies les départs. Geronimo Rulli a été le cinquième joueur à quitter le navire OM cet été. Et d’autres ventes sont attendues.

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Parmi les potentiels sacrifiés, le nom de Quinten Timber est brusquement cité. Le milieu de terrain néerlandais s’est vite imposé à l’OM. En l’espace de six mois, ses 15 rencontres disputés à Marseille ont vite rassuré les plus sceptiques. Au point où sa côté grimpe en flèche sur le marché des transferts. Après Porto FC, c’est Besiktas tente de de recruter.

Le journaliste Ekrem Konur l’assure, le club stambouliote a entamé des discussions pour Quinten Timber. Les dirigeants turcs seraient prêts à mettre 12 millions d’euros pour tenter de l’enrôler. Cette offensive venue de la Turquie sera-t-elle suffisante pour finaliser ce deal ? Rien n’est encore joué dans ce dossier.

🚨 #Beşiktaş Beşiktaş add Quinten Timber to shortlist; serious push underway.



📌 Porto → Preparing €15–18M bid.



📑 Beşiktaş → Holding key talks to finalize move. https://t.co/Omj6IsIA5c pic.twitter.com/kKiP2jXuB4 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 14, 2026

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L’Olympique de Marseille ne ferme pas totalement à la porte face à ces convoitises. Même si le joueur de 25 ans souhaite poursuivre son aventure marseillaise. Il pourrait ainsi faire les frais des contraintes imposées à l’OOM. D’autres cadres comme Pierre-Emile Hojbjerg et Nayef Aguerd sont aussi poussés vers la sortie.