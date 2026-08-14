Mercato OM : Coup dur, l’arrivée d’un gardien menacée !

L’OM doit composer avec un nouveau contretemps dans sa quête du successeur de Geronimo Rulli. Une blessure ralentit désormais la signature de Lucas Perri.

Mercato OM : La blessure de Lucas Perri sème le doute

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C’est une priorité pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen doit vite combler le vide laissé par Geronimo Rulli. Le gardien argentin est récemment parti à Manchester City. Et pour le remplacer, plusieurs pistes sont explorées par la direction de l’OM.

L’une d’entre elles conduit directement à Lucas Perri. Le portier brésilien évolue aujourd’hui à Leeds United. Les dirigeants de l’OM se positionnent depuis quelques jours pour l’enrôler. Sachant que le joueur de 28 ans est en passe de s’engager avec le Torino. Cette approche de l’OM ne le laisse pas insensible.

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Lucas Perri a sciemment suspendu sa visite médicale en Italie afin d’étudier la proposition de l’Olympique de Marseille. Sauf qu’une mauvaise surprise vient brutalement paralyser les négociations. L’ancien Lyonnais ne semble totalement remis de sa blessure aux quadriceps.

Des négociations suspenduses aux examens médicaux

La Stampa le confirme, le dossier Lucas Perri subit un sérieux coup de frein en raison de ses soucis musculaires. Cette incertitude contraint les prétendants à temporiser. Le Torino reste d’ailleurs suspendu aux examens médicaux prévus pour connaitre la gravité de sa blessure.

La Stampa : Il y a eu de nouveaux contacts hier entre le Torino, Leeds et l'agent de Lucas Perri. Si l'#OM reste à l'affût dans ce dossier, le Toro est toujours optimiste concernant l'arrivée du gardien. Les dirigeants attendent également de comprendre la réelle entité de sa… pic.twitter.com/4egsvlD0bS — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 14, 2026

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De son côté, l’OM maintient sa vigilance sur ce dossier. Les tractations se poursuivent entre les différentes parties. Même si cette blessure sème le doute sur l’aboutissement de sa signature. D’autres pistes telles que Guillaume Restes restent toujours ouvertes.