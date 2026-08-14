Mercato ASSE : Hull City arrive pour débloquer un transfert

Hull City serait un nouveau prétendant de Lucas Stassin de l’ASSE. Son intérêt est révélé à deux semaines de la fermeture du mercato estival.

ASSE Mercato : Stassin suscite un fort intérêt au Portugal

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Annoncé en instance de transfert depuis la fin de la saison dernière, Lucas Stassin est toujours présent dans l’effectif de l’ASSE. Il a même joué le premier match de Ligue 2 face au FC Sochaux-Montbéliard (3-0). Il a remplacé Irvin Cardona avant l’heure de jeu (56e).

Le nom de l’attaquant de 21 ans est pourtant associé à de nombreux clubs. Il intéresse le SC Braga, le Benfica Lisbonne et le FC Porto au Portugal, ainsi que Galatasaray en Turquie. Selon la rumeur du mercato, Kilmer Sports Ventures (KSV) exigeait 20 millions d’euros pour le transfert du numéro 9 de son équipe. Un montant qui refroidit sans doute certains de ces prétendants.

Hull City fonce sur Lucas Stassin à Saint-Etienne

Ce vendredi, l’intérêt de Hull City est révélé. Selon les informations de Foot Mercato, Les Tigres se sont positionnés pour tenter de recruter Lucas Stassin à l’AS Saint-Etienne. Promus en Premier League où les clubs sont dotés d’un budget colossal, ils ont les moyens de s’aligner sur la demande des Stéphanois.

L’arrivée de Hull City sur les rangs rehausse du coup la concurrence autour de néo-international Belge (1 sélection). Ce qui semble une bonne nouvelle pour KSV. En effet, le groupe canadien peut réaliser une énorme plus-value sur le transfert du joueur recruté à 10 millions d’euros au KVC Westerlo (Belgique) en août 2024 et valorisé à 15 millions d’euros.

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Il faut préciser que Lucas Stassin quittera l’ASSE seulement au prix fort, car le président Ivan Gazidis n’a pas une obligation de vente. Le budget du club est bouclé depuis longtemps.