Mercato OM : Le successeur de Balerdi déniché à Chelsea ?

Avec le départ attendu de Leonardo Balerdi, l’OM continue d’explorer le marché des défenseurs centraux lors de ce mercato estival. Aux dernières nouvelles, Grégory Lorenzi aurait des vues sur un joueur de Chelsea.

Mercato OM : Grégory Lorenzi suit de près un défenseur de Chelsea

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Selon les informations relayées ce samedi par Matteo Moretto, l’OM serait très intéressé par le profil de Tosin Adarabioyo. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur central de 28 ans est un élément important du collectif de Chelsea. L’ancien joueur de Fulham n’est donc pas officiellement sur le marché, mais les choses pourraient bien évoluer dans les jours à venir.

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« Marseille s’intéresse de près à Tosin Adarabioyo : pour l’instant, rien n’est concret. Alonso compte sur lui dans l’effectif, c’est l’un des joueurs les plus expérimentés d’une équipe très jeune, et il est heureux et bien intégré à Chelsea. Mais tout peut arriver dans les deux prochaines semaines. Je ne suis pas dans le groupe aujourd’hui, mais c’est dû au nombre de joueurs disponibles et à la politique de rotation », explique le journaliste espagnol sur les réseaux sociaux.

Le profil de Tosin Adarabioyo correspond à un secteur dans lequel Marseille continue de chercher des solutions, alors que l’effectif peut encore évoluer avant la fermeture du mercato. La difficulté du dossier tient notamment au fait que Xabi Alonso souhaite actuellement conserver le défenseur dans son groupe.

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Grégory Lorenzi devra donc se montrer assez convaincant pour espérer une issue positive dans ce dossier. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Londres vaut 16 millions d’euros sur le marché.