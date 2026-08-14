Mercato OM : Coup de théâtre, l’arrivée d’un gardien annulée ?

En quête du successeur de Geronimo Rulli, la direction de l’OM est passée à l’action pour faire venir Guillaume Restes. Mais ce dossier chaud connait un brutal coup d’arrêt.

Mercato OM : Toulouse bloque Guillaume Restes

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Le grand ménage se poursuit du côté de l’Olympique de Marseille. Geronimo Rulli est le cinquième joueur à quitter le navire phocéen cet été. Le gardien argentin a officiellement rejoint Manchester City. Son transfert oblige la direction de l’OM à réagir. Elle doit vite combler le vide laissé dans ses cages.

Pour remplacer Geronimo Rulli, un nom circule avec insistance à l’OM. Les responsables phocéens ont entamé des manœuvres concrètes pour faire venir Guillaume Restes de Toulouse FC. Une offre de prêt avec option d’achat avoisinant les 10 millions d’euros a rapidement été soumise aux Toulousains.

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Sauf que cette offensive marseillaise est bien en deçà des attentes du Téfécé. Les dirigeants toulousains sont inflexibles dans les négociations pour Guillaume Restes. Sachant que leur gardien de but dispose d’une valeur marchande de 14 millions d’euros sur Transfermarkt.

L’Olympique de Marseille se tourne vers une autre cible

Foot Mercato le confirme, Toulouse FC refuse jusqu’ici de revoir ses exigences à la baisse. Cette posture ferme des Pitchouns contraint la direction de l’OM à limiter les frais en se tournant immédiatement vers des solutions plus abordables.

🚨🚨 L'OM A FORMULÉ UNE OFFRE VERBALE DE PRÊT PAYANT AVEC OPTION D'ACHAT (d'environ 10 M€) POUR GUILLAUME RESTES 🇫🇷 !



Toulouse en attend bien plus.



🗞️ @Santi_J_FM pic.twitter.com/7XoHk3E7q8 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 13, 2026

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L’Olympique de Marseille jette à présent toutes ses forces sur la piste menant à Lucas Perri. Les recruteurs phocéens cherchent à détourner le portier brésilien au tout dernier moment de sa visite médicale au Torino. La fin du mercato promet d’être spectaculaire à l’OM.