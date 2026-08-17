Mercato ASSE : KSV fixe le prix d’un crack de Saint-Etienne

Un joueur non-inscrit sur la liste de départ à l’ASSE suscite des intérêts. KSV demanderait un montant suffisamment élevé pour refroidir ses prétendants.

Mercato : Augustine Boakye visé par Anderlecht, Norwich et Wrexham

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Grâce à ses performances avec l’ASSE en Ligue 2, la saison dernière, Augustine Boakye (25 ans) a été sélectionné pour la Coupe du monde 2026. Il n’a finalement pas disputé la moindre minute avec le Ghana, éliminé en seizième de finale. Malgré cela, son profil intéresse le RSC Anderlecht en Belgique. En Championship, le polyvalent milieu offensif est sur les tablettes de Norwich City et Wrexham.

L’un de ces trois clubs aurait noué des contacts pour sonder le terrain à Saint-Etienne. Et la réponse de Kilmer Sports Ventures (KSV) est claire : l’international ghanéen n’est pas sur le marché des transferts cet été. Mieux, il est un joueur majeur de l’équipe de Ian Cathro, comme en témoignent ses deux titularisations et son premier but en deux journées de Ligue 2, en ce début de saison.

KSV demande 10 M€ pour l’international Ghanéen

Les responsables du groupe propriétaire de l’ASSE ont certes cette position ferme, mais une offre irrésistible pourrait faire bouger les lignes dans le Forez. Selon les informations d’Africa Foot, ils attendraient au moins 10 millions d’euros pour ouvrir les négociations avec les prétendants d’Augustine Boakye.

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Recruté à Wolfsberger AC en Autriche à 3 millions d’euros, en juillet 2024, le numéro 20 de l’ASSE est sous contrat jusqu’en juin 2028 et il est valorisé à 6 millions d’euros. Au sujet de ses performances de la saison dernière, il avait été auteur de 5 buts et 9 passes décisives en 31 matchs disputés en Ligue 2.