ASSE : Cathro a enfin trouvé comment mieux utiliser cet attaquant

‎Ian Cathro et l’ASSE peuvent se frotter les mains : Irvin Cardona a démarré la saison sur les chapeaux de roues et semble avoir trouvé un cadre qui lui convient parfaitement. En deux journées de Ligue 2, l’attaquant stéphanois a déjà frappé trois fois, une efficacité qui doit beaucoup aux choix tactiques de son entraîneur.

‎‎ASSE : Cardona change de costume et retrouve le sourire

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‎‎L’ASSE tient déjà l’un de ses hommes forts du début de saison. Avec trois réalisations en seulement deux rencontres de Ligue 2, Irvin Cardona occupe la première place du classement des buteurs et affiche un visage nettement plus tranchant. Ian Cathro a décidé de l’utiliser dans un rôle d’attaquant hybride, moins figé qu’un traditionnel numéro 9.‎

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‎Ce choix lui permet de bouger davantage, de décrocher, mais aussi de surgir dans les espaces avec davantage de liberté. Une évolution que Julien Le Cardinal a soulignée dans Le Progrès : « Ce nouveau poste lui va bien, il se sent bien, même s’il y a toujours des petites choses à rectifier parce que c’est tout nouveau aussi pour lui », a-t-il dit.

‎Un rôle hybride qui libère enfin son potentiel

‎‎Dans cette nouvelle configuration, Cardona n’attend plus simplement les ballons dans la surface. Il participe davantage aux mouvements offensifs et peut exploiter sa mobilité pour faire mal aux défenses. Son placement devient alors une arme, notamment lorsqu’il attaque les espaces au bon moment. ‎Le capitaine stéphanois a également insisté sur cette liberté retrouvée :

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« Je trouve qu’il utilise pleinement ses capacités dans ce poste d’attaquant hybride. Il se place bien. Qu’il continue », a déclaré Le Cardinal. Trois buts en deux matches donnent évidemment du poids à cette analyse. Et quand un entraîneur trouve une formule qui fonctionne, mieux vaut éviter de changer la recette trop vite.

‎‎L’ASSE peut-elle surfer sur cette renaissance ?

‎‎Cette transformation pourrait avoir des conséquences importantes pour la suite de la saison. Si Cardona conserve cette efficacité, les Verts disposeront d’un joueur capable de peser dans plusieurs zones du terrain et de déstabiliser les défenses par ses déplacements.

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‎‎Mais Le Cardinal entend bien maintenir la pression sur son coéquipier. Avec une pointe d’humour, il a prévenu : « Je continuerai malgré tout à lui crier dessus (rires). » Derrière la plaisanterie se cache une réalité : le nouvel équilibre de Cardona doit encore être consolidé. La Ligue 2 est longue, et les défenses auront rapidement compris le problème.

‎Cathro a peut-être trouvé la pièce maîtresse

‎‎Le mérite de Ian Cathro est d’avoir identifié un fonctionnement permettant à Cardona de ne plus être prisonnier d’une seule mission offensive. En lui offrant davantage de liberté, le technicien semble avoir réveillé un joueur capable de devenir beaucoup plus influent dans le jeu stéphanois.

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‎‎Il faudra évidemment confirmer sur la durée. Deux matches ne suffisent pas pour tirer des conclusions définitives. Mais trois buts et un positionnement qui semble lui convenir constituent un signal particulièrement encourageant pour l’ASSE. Si Cardona continue sur cette lancée, Cathro pourrait bien avoir trouvé l’une des clés de la saison des Verts.