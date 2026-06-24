ASSE : Ian Cathro à Saint-Etienne, le pari risqué de KSV !

Ancien joueur de l’ASSE, Max-Alain Gradel s’est prononcé sur le nouvel entraîneur des Verts, Ian Cathro. Il évoque un pari risqué de KSV.

ASSE : Max-Alain Gradel respecte le choix Ian Cathro, mais …

Restée en Ligue 2 à l’issue de la saison, l’ASSE a choisi Ian Cathro comme nouvel entraineur pour la saison 2026-2027. Mais le technicien écossais, en provenance du GD Estoril Praia au Portugal, ne connaît pas le championnat français. Or la Ligue 2 est réputée pour être un championnat difficile.

Interrogé par Top Mercato sur le nouveau coach des Verts, Max-Alain Gradel est resté prudent, car il ne le connaît véritablement pas. « Sincèrement, je ne le connais pas bien. La direction stéphanoise a fait un choix qu’il faut respecter », a-t-il répondu d’emblée.

Gradel : « C’est un pari, ça peut ne pas fonctionner, comme avec Horneland »

Néanmoins, il avoue avoir été surpris par le choix des décideurs de de l’AS Saint-Etienne. « Je m’attendais davantage à ce que le club recrute un entraîneur français connaissant bien la Ligue 2. Mais pourquoi pas ? Cet Écossais a visiblement fait du bon travail au Portugal », a confié l’ancien attaquant des Verts (2011-2015).

Avant de voir Ian Cathro sur le terrain en Ligue 2, Max-Alain Gradel estime que Kilmer Sports Ventures, groupe propriétaire de l’ASSE, a quand même pris un risque en pariant sur l’ancien adjoint de Nuno Espirito Santo. « C’est un pari. Parfois, cela fonctionne, parfois non, comme avec Eirik Horneland », a-t-il indiqué.

KSV, un pari perdu avec Eirik Horneland !

Pour rappel, le pari sur le technicien norvégien n’avait pas marché ! C’est sous ses ordres que l’équipe stéphanoise a été reléguée en Ligue 2, à l’issue de la saison 2024-2025. Maintenu sur le banc la saison dernière, malgré la descente, Horneland était sur une série de mauvais résultats, soit 3 défaites, 2 nuls pour 1 seule victoire en 6 matchs consécutifs. Ce qui a précipité son limogeage, en janvier 2026.

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Par ailleurs, Ian Cathro (40 ans) est le quatrième coach de l’ère KSV. Il a été précédé d’Olivier Dall’Oglio (juin 2024 à décembre 2024), Eirik Horneland (début janvier 2025 à fin janvier 2026) et Philippe Montanier (février 2026 à juin 2026).