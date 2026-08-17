Mercato ASSE : Un milieu de terrain croule sous les offres  

Augustine Boakye attise les convoitises. Après un début de saison convaincant avec l’ASSE, le milieu ghanéen intéresse trois clubs européens. Mais pour convaincre les Verts, il faudra sortir le chéquier.

Mercato ASSE : Trois prétendants foncent sur Augustine Boakye

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Anderlecht, Norwich et Wrexham ciblent Augustine Boakye pour ce mercato estival. L’ASSE résiste. Face aux assauts répétés, les dirigeants stéphanois ont fixé un tarif très élevé pour refroidir les prétendants. Le milieu ghanéen de 25 ans sort d’une saison remarquable en Ligue 2, bouclée avec 5 buts et 9 passes décisives en 31 matchs.

Titulaire indiscutable lors des deux premières journées de championnat cette saison, le joueur reste lié aux Verts jusqu’en 2028, plus une année en option. Si le club du Forez n’a aucun besoin financier pressant de s’en séparer, il écoutera néanmoins les propositions d’un montant exceptionnel.

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En Belgique, Anderlecht met en avant la perspective d’une qualification européenne en Ligue Conférence pour séduire le joueur. En Angleterre, Norwich et Wrexham tentent une approche en Championship. Très attaché à Saint-Étienne, le milieu offensif observe la situation avec attention, sans chercher le clash.

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Pour le moment, aucune vente du crack n’est planifiée cet été. Faute d’offre officielle transmise à ce jour, le prix exact fixé reste secret, mais le club fermera la porte à quiconque ne déposera pas une somme irréfutable. On ignore si Anderlecht, Norwich ou Wrexham sera disposé à répondre aux exigences de l’ASSE. Dans le cas contraire, Augustine Boakye devrait poursuivre son aventure dans le Forez.