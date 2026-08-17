Mercato ASSE : Une pépite de Bournemouth dans le viseur

Les radars de l’ASSE auraient repéré un jeune joueur à Bournemouth. Mais une forte concurrence est déjà en place pour la pépite anglaise.

Mercato : L’ASSE a coché le nom de Remy Rees-Dottin

La suite après cette publicité

L’ASSE a déniché Remy Rees-Dottin, un talent de Bournemouth outre-Manche grâce à son outil data. D’après les révélations du média britannique TEAMtalk, le club stéphanois figurent parmi les nombreuses écuries ayant coché le nom de la pépite de 20 ans sur leur short-list.

Ce dernier s’est fait remarquer avec la Réserve de Cherries. Grâce à ses performances avec l’équipe B du club britannique, il a fait trois brèves apparitions en équipe A. Cependant, le jeune joueur très prometteur est dans sa dernière année de contrat avec son club formateur.

La pépite visée par Saint-Etienne intéresse des top clubs européens

L’AS Saint-Etienne veut naturellement profiter de cette opportunité pour l’attirer dans le Forez. Cependant, Kimer Sports Ventures (KSV) doit affronter des concurrents de gros sur la piste menant vers Remy Rees-Dottin. Plusieurs top clubs européens l’ont également repéré.

En Bundesliga, le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig, Augsbourg ou encore le Borussia Mönchengladbach le suivent de près, comme l’indique la source. En Italie, l’Atalanta Bergame est aussi intéressé par ses services. En France, le RC Lens est sur les rangs pour l’ailier gauche, en plus de l’ASSE.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Le nouveau patron des Verts met le vestiaire au pas

À voir

Mercato OM : Coup de pouce inattendu de Todibo à Marseille !

Mercato ASSE : Un milieu arrive, des indices sur son profil

Pour rappel, KSV a réussi à recruter Joshua Duffus (21 ans) l’été dernier, en provenance de Brighton, son club formateur. Mais l’avant-centre anglo-jamaïcain était libre de tout contrat. Contrairement à Remy Rees-Dottin, dont le bail va jusqu’au 30 juin 2027 et que Bournemouth souhaite d’ailleurs prolonger.