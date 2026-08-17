Mercato ASSE : Un milieu arrive, des indices sur son profil

Avant son arrivée officielle à l’ASSE, en provenance de Tunisie, Elyes Dhaoui est présenté comme un talentueux et prometteur milieu de terrain.

Mercato : Elyes Dhaoui, un renfort talentueux et technique débarque à l’ASSE

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L’ASSE aurait déjà trouvé un accord pour enrôler Elyes Dhaoui de l’Olympique Beja en Tunisie. Il va rejoindre la Réserve stéphanoise. L’officialisation de sa signature est attendue dans les prochains jours.

Le milieu défensif tunisien arrivera à la suite de Lucas Reynaud (17 ans), Oussama Benkou (19 ans), Lamine Songo (22 ans), Modibo Sissoko (19 ans) ou encore Jediaél Mbambi (17 ans), tous recrutés cet été.

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Selon le témoignage de Rayan Boukadida, défenseur formé à l’AS Saint-Etienne et passé par Le Mans avant de signer à l’US Monastir en première division tunisienne, cet été, Elyes Dhaoui a le talent, les qualités techniques et physiques (1,93 m) pour s’imposer dans l’équipe de Sylvain Gibert.

« C’est un très bon joueur, excellent à la récupération. Il a un gros volume et il est aussi à l’aise techniquement malgré sa grande taille », a-t-il confié en exclusivité à Peuple-Vert.

Dhaoui, un joueur mature avec un état d’esprit irréprochable

Rayan Boukadida confirme avoir eu des échanges avec la future recrue de l’ASSE pour lui filer quelques conseils, avant de déposer ses valises au Centre Sportif Robert-Herbin. Malgré sa jeunesse (génération 2008), Elyes Dhaoui est jugé « très mature aussi dans son jeu », par son coéquipier en sélection Espoirs de Tunisie.

Grâce à sa polyvalence, le joueur de 18 ans peur bien jouer en position de sentinelle ou encore dans un milieu à deux. Outre son profil, son état d’esprit est irréprochable.

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« C’est un gars très calme, il fonctionne bien dans un groupe », souligne Boukadida, tout en précisant que Dhaoui parle bien français et anglais, « presque couramment ». Ce qui est important pour son intégration rapide à Saint-Etienne.