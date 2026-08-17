ASSE : Le nouveau patron des Verts met le vestiaire au pas

Nouveau capitaine de l’ASSE, Julien Le Cardinal se tient prêt à « aboyer » chaque fois que cela sera nécessaire, durant toute la saison. Il a envoyé un message dans ce sens à Irvin Cardona.

ASSE : 3 buts en 2 matchs, Irvin Cardona fait un début de saison canon !

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L’ASSE a démarré le championnat 2026-2027 par deux victoires contre le FC Sochaux-Montbéliard (3-0) et Clermont Foot (3-1). Grâce à ces deux succès, les Verts sont leaders de la Ligue 2 avec 6 points +5. L’équipe stéphanoise se montre décisive offensivement et solide défensivement en ce début de saison, avec 6 buts marqués et 1 seul concédé.

Irvin Cardona s’est particulièrement fait remarquer, notamment dans la position d’avant-centre contre les Clermontois. Avec 3 buts inscrits en 2 journées, il est l’actuel meilleur buteur de la Ligue 2.

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Ian Cathro n’a pas caché sa satisfaction sur la prestation du nouveau buteur de l’AS Saint-Etienne. « Je pense qu’Irvin s’adapte bien à son nouveau rôle, particulièrement offensivement […]. Je suis très satisfait de la manière dont il prend ses marques », a-t-il apprécié.

Le Cardinal prévient Cardona : « Je continuerai à lui crier dessus »

Pendant que Lucas Stassin est en instance de transfert et que Josuha Duffus n’a pas la préférence du nouvel entraîneur, Irvin Cardona marque des points. S’il continue sur sa lancée et n’est pas freiné par une éventuelle blessure, il sera le fer de lance des Verts cette saison.

Réagissant à la performance du numéro 7 de l’ASSE, Julien Le Cardinal a déclaré dans Le Progrès : « Ce nouveau poste lui va bien, il se sent bien. Je trouve qu’il utilise pleinement ses capacités dans ce poste d’attaquant hybride. Il se place bien. Qu’il continue« .

Toutefois, le défenseur central a envoyé un message fort à son décisif coéquipier. « Il y a toujours des petites choses à rectifier parce que c’est tout nouveau aussi pour Irvin Cardona. Je continuerai malgré tout à lui crier dessus », a-t-il lâché.

Eviter le coup de mou fatal en fin de saison

Au-delà du buteur, les autres Verts sont prévenus. Leur capitaine ne les lâchera pas d’une semelle jusqu’au dernier match de la saison. Pour rappel, l’ASSE avait flanché dans les derniers instants de la Ligue 2 dernière. Elle avait concédé trois défaites consécutives contre Bastia (2-0), Troyes (0-3) et Rodez (2-1), avant la dernière journée.

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Conséquence ? L’équipe de Philippe Montanier avait été délogée de la 2e place au classement par Le Mans, dans le sprint final pour la montée directe en Ligue 1.