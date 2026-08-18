Mercato ASSE : Cathro passe à l’offensive pour un attaquant

Le nouvel entraîneur de l’ASSE aurait pris une décision radicale concernant l’avenir d’un jeune joueur de l’effectif stéphanois.

ASSE : ça bouge pour Nadé et Annan, Moueffek et Ekwah dans l’attente

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L’ASSE a déjà disputé deux journées de championnat, sans des joueurs écartés du groupe professionnel. Ce sont : Igor Miladinovic, Ebenezer Annan, Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek et Pierre Ekwah. Toutefois, le premier a quitté les Verts, lundi, sous la forme d’un prêt. Il est retourné dans son pays natal, en Serbie, en signant au Partizan Belgrade.

Quant au deuxième, il est attendu au Rapid Bucarest en Roumanie pour passer sa visite médicale et s’y engager. Il part aussi en prêt avec une option d’achat. Concernant le troisième, son transfert au Rodina Moscou en Russie, via Dubai United, est dans les tuyaux.

À deux semaines de la fin du mercato estival, un intérêt d’Erzurumspor (en Turquie) pour Moueffek est évoqué par Peuple-Vert, alors que Getafe s’est renseigné sur la situation d’Ekwah.

Mercato : Djylian N’Guessan refuse de prolonger à Saint-Etienne

Un autre dossier chaud anime la fin du mercato de l’AS Saint-Etienne. C’est celui de Djylian N’Guessan. Depuis la saison dernière, il repousse les différentes offres de la direction stéphanoise pour la prolongation de contrat, expirant en juin 2027.

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L’attaquant de 18 ans (bientôt) a décidé de quitter son club formateur, avec l’aval de ses représentants. De ce fait, Kilmer Sports Ventures est contraint de le transférer cet été, pour éviter de le voir partir librement dans une dizaine de mois.

Cathro envoie le jeune attaquant dans le loft des indésirables !

Entretemps, le nouveau coach de l’ASSE a décidé d’écarter Djylian N’Guessan de son groupe, ce début de championnat. Il était ainsi absent contre Sochaux et Clermont Foot. Désormais, le jeune avant-centre ne s’entraîne plus avec l’équipe d’Ian Cathro. Il a rejoint le loft des indésirables où il s’entraîne avec Mickaël Nadé, Ebenezer Annan et Pierre Ekwah, selon le média spécialisé.

Avec cette mise à l’écart, le Franco-Ivoirien est parti pour passer une première moitié de saison blanche, s’il ne trouve pas un nouveau club cet été, en attendant le mercato d’hiver. Il faut rappeler que Djylian N’Guessan était sur les tablettes de grands clubs européens, notamment Chelsea, la saison dernière.

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Le club londonien avait transmis une proposition estimée à 8 M€, mais elle avait été repoussée par l’AS Saint-Etienne, à en croire L’Équipe. En Bundesliga, le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort le lorgnent aussi.