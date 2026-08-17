Mercato ASSE :Cathro face au casse-tête Stassin-Davitashvili

Le nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, est confronté à un casse-tête pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, après deux journées de Ligue 2.

ASSE : Stassin et Davitashvili démarrent la Ligue 2 sur le banc

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Souhaitant quitter l’ASSE cet été, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont toujours présents dans l’effectif stéphanois. Ils ont effectué toute la préparation estivale dans le groupe de Ian Cathro. Ils ont même participé aux deux premières journées de Ligue 2.

L’avant-centre a joué un peu plus de 30 minutes face au FC Sochaux-Montbéliard (3-0), en sortant du banc de touche. Quant à l’ailier gauche, il a remplacé la recrue Thierno Ballo, à la 69e minute à Sochaux et à la 59e contre Clermont Foot (3-1).

Les deux meilleurs buteurs de l’AS Saint-Etienne, la saison dernière, n’étaient évidemment pas titulaires lors des deux victoires. Le nouveau coach des Verts est contraint de gérer leur temps de jeu, car ils sont toujours en instance de transfert.

Mercato : Les deux buteurs toujours sur le départ

Pour rappel, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili avaient ouvert la porte de sortie dès la relégation des Stéphanois en Ligue 2, à l’issue de la saison 2024-2025. Ils avaient plusieurs prétendants et quelques offres concrètes, mais Kilmer Sports Ventures (KSV) avaient empêché leur départ.

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Cet été, la donne a changé à l’ASSE. Les responsables du groupe canadien sont disposés à laisser filer le Belge et le Géorgien, mais à leurs conditions. Ils s’exigeraient près de 20 millions d’euros pour le premier et entre 15 et 20 millions d’euros pour le second.

La semaine dernière, l’intérêt de Hull City pour Lucas Stassin a été révélé. Le club promu en Premier League a rejoint le Benfica Lisbonne, le SC Braga, le FC Porto ou encore Galatasaray sur les rangs. Quant à Zuriko Davitashvili, il est visé par l’Olympiakos Le Pirée (Grèce), le TSG Hoffenheim (Allemagne) et le Besiktas (Turquie).

Cathro dans l’incertitude jusqu’à la fin mercato d’été

Ian Cathro est ainsi dans l’incertitude sur l’avenir de ces joueurs. Pour l’instant, iIs ne sont pas parmi ses premiers choix. Concrètement, l’entraîneur n’a pas construit sa stratégie offensive autour d’eux pendant la pré-saison.

Le technicien écossais attend désormais la fin du mercato d’été, le 1er septembre 2026, pour être situé sur le sort des numéros 9 et 22 de l’AS Saint-Etienne. Il se montre même impatient pour stabiliser son effectif. « Notre groupe, ce week-end, ne sera pas celui qui sera le nôtre à la fin du mercato », avait-il glissé à la veille du coup d’envoi du championnat.

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Pour rappel, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ne sont pas les seuls joueurs sur le départ. Il y a aussi les indésirables : Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic, Ebenezer Annan et Pierre Ekwah.