Mercato ASSE : Enfin, un flop quitte l’AS Saint-Etienne

L’ASSE annonce le départ d’Igor Miladinovic, ce lundi. Il retourne dans son pays natal, en Serbie, après deux saisons ratées dans le Forez.

Mercato : L’ASSE prête Igor Miladinovic au Partizan Belgrade

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L’ASSE a enfin réussi à se séparer d’Igor Miladinovic. Dans un communiqué officiel, le club informe du prêt du milieu offensif au Partizan Belgrade. Il s’agit d’un prêt d’une durée d’une saison, mais avec une option d’achat.

Le Serbe de 23 ans retourne ainsi dans le championnat serbe d’où il avait été transféré par les Verts en août 2024, précisément du FK Cukaricki. Le numéro 28 de l’AS Saint-Etienne rejoint le club classé troisième du dernier de la dernière saison de Jelen SuperLiga, le championnat de l’élite serbe.

ℹ️ L’ASSE et le @FKPartizanBG 🇷🇸 ont trouvé, ce lundi, un accord pour le prêt avec option d'achat d'Igor Miladinović jusqu'à la fin de saison 2026/2027.



Bonne saison, Igor ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 17, 2026

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Igor Miladinovic n’a pas retenu l’attention du nouvel entraîneur des Verts, Ian Cathro. Il était écarté du groupe du technicien écossais pendant une bonnne partie de la préparation estivale et aussi lors des deux premières journées de Ligue 2.

Son départ a été retardé par les négociations à rebondissement ces dernières semaines. Finalement, l’ASSE se réjouit d’avoir trouvé un accord avec le Partizan Belgrade et souhaite « une bonne saison » à Igor Miladinovic en Serbie.

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Rappelons que le joueur recruté à 3 millions d’euros quitte les Verts sur un gros échec. En 33 matchs disputés avec l’équipe professionnelle stéphanoise, toutes compétitions confondues, il n’a pas réussi à s’imposer. Ses performances étaient irrégulières. Pour preuve, il n’a marqué que 2 buts, soit un en Ligue 2 et un autre en coupe de France.