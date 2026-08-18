ASSE : Une annonce forte tombe pour le match à Dijon

L’ASSE se déplacera à Dijon après la réception de Grenoble Foot en Ligue 2. A deux semaines de ce rendez-vous, le club a lâché une info capitale.

Ligue 2 : L’ASSE reçoit Grenoble avant d’aller à Dijon

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L’ASSE reçoit Grenoble Foot, le samedi 22 août (20h45), lors de la 3e journée de Ligue 2. Ce sera la deuxième rencontre consécutive au stade Geoffroy-Guichard, ce début de saison. Vendredi dernier, les Verts avaient signé une deuxième victoire, contre Clermont Foot (3-1).

Malgré la suspension des deux Kops (Nord et Sud), l’équipe stéphanoise avait été soutenue par près de 20 000 supporters. Le huis clos partiel sera encore appliqué contre les Grenoblois, car la suspension prononcée par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel contre les groupes ultras est deux matchs.

Saint-Etienne fait le plein du parcage-visiteurs de Gaston-Gérard

Après Grenoble, l’AS Saint-Etienne se déplacera à Dijon, le lundi 31 août (20h45), en clôture de la 4e journée de championnat. Pour ce rendez-vous prévu dans deux semaines, la mobilisation est totale dans le Forez. Selon les informations du club ligérien, le peuple vert a déjà fait le plein du parcage-visiteurs du stade Gaston-Gérard.

« L’intégralité des places allouées aux visiteurs du stade de Dijon a été réservée par les groupes de supporters de l’ASSE. Aucune place dans le parcage visiteurs ne sera donc commercialisée sur la billetterie officielle du club ou sur place, le jour de la rencontre », a communiqué l’actuel leader de la Ligue 2.

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Pour rappel, ce sera le deuxième déplacement des Stéphanois ce début de saison. A Sochaux, ils étaient 800 dans le parcage-visiteurs du stade Auguste-Bonal, lors de la 1re journée du championnat. Quant à la capacité officielle du parcage visiteurs de Gaston Gérard, elle est de 605 places.