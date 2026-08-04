ASSE : Des renforts pour Saint-Etienne contre le FC Sochaux

L’ASSE a reçu un énorme soutien pour son déplacement à Sochaux, lors de la première journée de Ligue 2, samedi soir.

L’ASSE repart à la conquête d’une place en Ligue 1

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L’ASSE sera en déplacement au stade Auguste-Bonal, pour son premier match de la saison, samedi prochain (20h45). Elle affrontera le FC Sochaux-Montbéliard, promu en Ligue 2.

Ce sera également le premier match officiel du nouvel entraîneur des Verts, Ian Cathro.

N’ayant pas réussi à monter en Ligue 1 à l’issue de la saison dernière, les Stéphanois gardent le même objectif : jouer les deux premières places du championnat, qui sont qualificatives directement pour l’élite.

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Pour espérer atteindre leur but, les Verts ont intérêt à prendre des points dès l’entame de la saison. Grâce à l’indéfectible soutien du peuple vert, l’équipe de l’AS Saint-Etienne part avec un avantage non négligeable.

Les supporters de Saint-Etienne font le plein du parcage-visiteurs

D’ailleurs, ils sont déjà hyper mobilisés pour le coup d’envoi du championnat. Environ 800 supporters stéphanois ont fait le plein du parcage-visiteurs à Sochaux, pour soutenir leur équipe. Dans un message posté sur son site internet officiel, le club ligérien salue la mobilisation du peuple vert pour ce premier déplacement de la saison.

« L’intégralité des places allouées aux visiteurs du stade Auguste-Bonal de Sochaux a été réservée par les groupes de supporters de l’ASSE. Aucune place dans le parcage visiteurs ne sera donc commercialisée sur la billetterie officielle du club ou sur place, le jour de la rencontre », a-t-il communiqué.

🔒 Parcage complet pour le déplacement à Sochaux !



Les modalités de déplacement et d'accueil pour #FCSMASSE (samedi, 20h45) seront prochainement communiquées ! 🚌https://t.co/A2kf3CfNYe — Supporters ASSE 👥 (@Supporters_ASSE) August 3, 2026

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Ayant battu le record d’affluence en Ligue 2 la saison dernière, les supporters des Verts sont encore partis pour jouer leur décisf rôle de douzième Homme lors de cet exercice 2026-2027.