Ligue 2 : Cardona, Breum…, l’ASSE fait déjà peur

‎L’ASSE a frappé fort dès son entrée en Ligue 2 en s’imposant nettement sur la pelouse du FC Sochaux-Montbéliard. Entre l’efficacité d’Irvin Cardona, l’éclosion immédiate de Jakob Breum et le retour progressif de plusieurs cadres, les Verts ont déjà posé les bases d’une saison qui s’annonce particulièrement ambitieuse.

ASSE : Saint-Etienne frappe trois fois et prend déjà les commandes

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‎‎L’ASSE n’a pas attendu pour afficher ses intentions. Pour sa première sortie officielle de la saison, Saint-Étienne a dominé Sochaux 3-0 au stade Bonal, avec une efficacité qui a rapidement étouffé les espoirs doubistes. En seulement six minutes, les Stéphanois ont plié la rencontre. Jakob Breum a ouvert le score à la 22e minute avant qu’Irvin Cardona ne frappe à deux reprises, aux 24e et 28e minutes.

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‎‎Cette victoire permet aux Verts de s’installer immédiatement en tête de la Ligue 2. Derrière eux, Dunkerque a également réussi son départ en venant à bout de Grenoble (4-2). Mais au-delà du classement, c’est surtout la manière qui interpelle. L’équipe dirigée par Ian Cathro a été clinique, avant de contrôler sereinement la seconde période. Pour les concurrents à la montée, le signal est difficile à ignorer.

‎‎Breum, la trouvaille qui change déjà le visage des Verts

‎‎Jakob Breum n’a pas simplement découvert la Ligue 2. Le Danois a immédiatement laissé son empreinte. Recruté auprès de Go Ahead Eagles pour plus de trois millions d’euros, le milieu offensif a confirmé les bonnes impressions laissées durant la préparation. Son but, construit après un travail remarquable d’Augustine Boakye, a parfaitement lancé son aventure stéphanoise. ‎Mais Breum ne s’est pas arrêté là.

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Deux minutes après son ouverture du score, il a servi Irvin Cardona pour le premier but du buteur, avant d’être encore impliqué dans l’action du troisième. Trois buts, mais surtout une influence constante dans le secteur offensif. S’il maintient cette cadence, le recrutement du Danois pourrait rapidement passer du pari intéressant au véritable coup de maître.

‎‎Cardona, les jeunes pousses et une concurrence qui promet

‎‎Irvin Cardona a évidemment été l’autre grand artisan de cette démonstration. Son doublé en quelques minutes a donné une dimension supplémentaire à la prestation stéphanoise. Dans une saison où chaque point pèsera lourd dans la course à la montée, disposer d’un attaquant capable de faire basculer rapidement une rencontre constitue un avantage précieux.

‎‎La concurrence pourrait toutefois devenir féroce. Lucas Stassin, encore annoncé sur le départ, a disputé une partie de la seconde période après son entrée à la 56e minute. Zuriko Davitashvili a lui aussi participé à la fin de la rencontre, à partir de la 69e minute. L’ASSE possède donc plusieurs armes offensives, même si les incertitudes du mercato peuvent encore modifier ce paysage.

‎‎Pourquoi ce premier avertissement peut faire très mal

‎‎Le plus inquiétant pour les adversaires de l’ASSE est peut-être que cette équipe semble encore avoir une marge. Elle a marqué trois fois en première période, puis géré son avantage sans trembler. Tout n’a évidemment pas été parfait, mais commencer une saison de Ligue 2 avec autant de maîtrise est rarement anodin.‎

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Saint-Étienne a envoyé un premier avertissement particulièrement sonore. Breum semble déjà avoir trouvé ses marques, Cardona a retrouvé le chemin des filets et plusieurs joueurs importants attendent encore de prendre davantage de responsabilités. Si cette dynamique se confirme, l’ASSE pourrait rapidement devenir l’équipe que tout le monde voudra faire tomber. Et en Ligue 2, être la cible n’est jamais une petite affaire.