Mercato ASSE : Un talent lie son avenir à l’AS Saint-Etienne

L’ASSE continue de renforcer son effectif professionnel en interne. Issu de la Réserve des Verts, Adam Baallal vient de signer un premier contrat pro.

Mercato : Adam Baallal s’engage avec l’ASSE jusqu’en 2029

La suite après cette publicité

Arrivé à l’ASSE en janvier 2026 et intégré à l’équipe Réserve, Adam Baallal a démarré la nouvelle saison (2026-2027) avec l’équipe professionnelle. Il était dans le groupe de Ian Cathro pendant la préparation estivale. Aligné en matchs amicaux, il avait même été buteur contre le FC Lausanne-Sport (4-0) puis face à Venise (4-3).

Ayant saisi l’opportunité du nouvel entraîneur, le milieu de terrain de 19 ans s’est imposé dans le groupe professionnel. Sorti du banc de touche contre le FC Sochaux (3-0), puis Clermont Foot (3-1), il a cumulé une vingtaine de minutes lors des deux premières journées de championnat.

À voir

OL : C1, grosse mise en garde de Fonseca avant Fenerbahçe

Quatre jours après sa deuxième apparition consécutive en Ligue 2, Adam Baallal est récompensé de sa progression rapide. L’AS Saint-Etienne lui offert un premier contrat professionnel d’une durée de trois saisons. Il est désormais lié aux Verts jusqu’en juin 2029.

✍️ Adam Baallal lié aux Verts jusqu'en 2029 !



Apparu avec les grands ces dernières semaines, le jeune Marocain signe professionnel dans le Forez ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 18, 2026

Baallal : « C’est une fierté de signer dans un grand club comme l’ASSE »

Le Marocain se réjouit de cette première étape franchie : « C’est une grande fierté de signer un contrat professionnel dans un grand club comme l’ASSE, dont j’ai déjà eu le bonheur de porter le maillot en match professionnel. Mon ambition est désormais de travailler dur pour rejouer avec ce maillot en Ligue 2, même si le chemin est encore long », a-t-il déclaré.

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE, félicite le néo-professionnel pour sa promotion : « Adam Adam Baallal a très bien avancé dans sa progression depuis son arrivée cet hiver, confirmant un peu plus encore cet été avec les professionnels. Il a fait une très bonne préparation où il a montré toutes ses qualités, car c’est un vrai bon joueur de football. Il a aussi une super attitude », a-t-il indiqué.

Lire ausssis ur l’ASSE :

Mercato ASSE : Après Miladinovic, un autre départ bouclé

Mercato ASSE : Cathro passe à l’offensive pour un attaquant

À voir

Mercato FC Nantes : Kita et l’OM préparent un coup inattendu

Rappelons que le milieu de terrain prometteur avait débuté sa formation au sein de la prestigieuse Académie Mohammed VI au Maroc. Il a joué ensuite à l’Union Touarga Sport avant de rejoindre l’AS Saint-Etienne l’hiver dernier.