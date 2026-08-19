Mercato ASSE : KSV tente un gros coup au Real Betis

En cas de départ en attaque avant la fin du mercato, l’ASSE a déjà inscrit le nom de d’un jeune ailier espagnol sur son calepin pour se renforcer.

Mercato : L’ASSE vise Pablo Garcia du Betis pour remplacer Davitashvili

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L’ASSE pourrait encore accueillir des recrues, avant la clôture du mercato estival, fixée au 1er septembre 2026. Le club stéphanois attend le départ de certains joueurs, dont Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Ils sont en instance de transfert.

Par anticipation, Kilmer Sports Ventures leur cherche déjà de probables successeurs. Le nom de Yanis Begraoui est coché pour prendre la place de Lucas Stassin. Attaquant du GD Estoril, il est demandé par Ian Cathro, qui l’a eu sous ses ordres lors des deux dernières saisons au club portugais.

Pour le poste de Zuriko Davitashvili, les recruteurs de l’AS Saint-Etienne auraient des vues sur Pablo Garcia du Real Betis en Liga. En plus de l’intérêt des Verts, celui de Hull City est également évoqué dans les médias espagnols.

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Promu en Premier League, le club britannique cherche des renforts offensifs. Lucas Stassin est d’ailleurs cité parmi ses cibles, en cette fin de mercato.

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🚨Saint-Etienne s’intéresse de près à Pablo Garcia 🇪🇸, ailier du Real Betis 🇪🇸



➡️Plusieurs clubs sont sur le dossier de l’ailier international espoir espagnol 👀#ASSE



(@alvaritomfs & @dylandusart) pic.twitter.com/AsbdAyEGah — Transfert Radar (@TransfertRadar) August 18, 2026

Saint-Etienne : Jakob Breum impliqué dans le dossier Pablo Garcia

Pour débaucher Pablo Garcia à Séville, l’ASSE devra donc rivaliser avec les Tigers, dont le budget dans l’élite anglaise est colossal. Cependant, le club ligérien pourrait faire jouer sa relation avec l’Agence de l’ailier espagnol pour faire pencher la balance de son côté.

En effet, KSV a déjà travaillé avec « AS1 », dans le cadre du transfert de Jakob Breum de Go Ahead Eagles (Pays-Bas) cet été.

L’international U21 espagnol est valorisé à 8 millions d’euros par Transfermarkt. Un montant que l’AS Saint-Etienne peut bien investir pour le transfert du natif de Séville.

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En revanche, le contrat du joueur de 20 ans, allant jusqu’à fin juin 2029, pourrait être un obstacle. Le Betis pourrait monter les enchères pour sa pépite parce qu’il n’a pas de pression de vente.