Mercato ASSE : Feu vert pour l’arrivée de ce monstre !   

L’ASSE prépare déjà l’après-Lucas Stassin. Si l’attaquant belge venait à quitter Saint-Étienne cet été, Ian Cathro aurait trouvé sa nouvelle gâchette offensive pour le remplacer.

Mercato ASSE : Yanis Begraoui attendu à Saint-Étienne cet été ?

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Ian Cathro pousse pour amener l’un de ses anciens cracks à Saint-Étienne. L’entraîneur écossais veut faire venir Yanis Begraoui à l’ASSE si Lucas Stassin s’en va.

L’attaquant d’Estoril sort d’une saison XXL à 20 buts, un rendement remarquable qui suscite de nombreuses convoitises. Face à l’intérêt croissant de plusieurs clubs pour Stassin, les dirigeants stéphanois anticipent son départ et ciblent prioritairement le buteur marocain de 25 ans.

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Selon A Bola, Yanis Begraoui va quitter le Portugal cet été, ce qui offre une opportunité parfaite aux Verts. Le technicien écossais connaît le joueur pour l’avoir déjà dirigé à Estoril, une relation privilégiée qui accélère les discussions et facilite son intégration tactique. Mais la concurrence s’annonce rude. La Lazio Rome suit de très près le joueur et dispose d’arguments financiers supérieurs.

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Saint-Étienne compte sur le lien direct entre Cathro et son ancien protégé pour faire la différence. Si Lucas Stassin reste dans le Forez, la piste menant à Begraoui s’éteindra d’elle-même. En revanche, un transfert du Belge débloquera les moyens pour concrétiser la venue du Marocain. Saint-Étienne tient peut-être déjà son futur numéro 9, à condition de devancer le club italien.