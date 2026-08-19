Mercato ASSE : 12M€, le sort du remplaçant de Stassin presque scellé

‎‎‎L’ASSE pourrait devoir revoir ses plans si Lucas Stassin venait à quitter le Forez ce mercato d’été. Une piste offensive jusque-là séduisante se complique sérieusement. Yanis Begraoui, auteur d’une remarquable saison au Portugal, attise désormais une concurrence qui pourrait faire grimper les enchères.

‎‎Mercato ASSE : Yanis Begraoui , une piste stéphanoise qui prend l’eau

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‎‎L’ASSE avait identifié Yanis Begraoui comme une option crédible pour compenser un éventuel départ de Lucas Stassin. L’attaquant de 25 ans sort effectivement d’un exercice particulièrement prolifique avec Estoril, où il a inscrit 20 buts en championnat lors de la saison 2025-2026.

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‎‎Mais le dossier est loin d’être aussi simple qu’il pouvait le sembler. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, la Lazio Rome s’intéresse également au buteur, ce qui change forcément la donne pour les dirigeants stéphanois. La concurrence italienne arrive au mauvais moment pour les Verts.

‎‎Un prix qui pourrait refroidir Saint-Étienne

‎‎Le deuxième obstacle se chiffre à 12 millions d’euros. C’est le montant qui serait réclamé par Estoril pour laisser partir son attaquant, une exigence particulièrement élevée pour un club stéphanois qui doit surveiller ses dépenses avec attention. ‎Begraoui a pourtant changé de dimension en quelques mois.

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Arrivé à Estoril en 2024, il a d’abord inscrit 11 buts en championnat avant de franchir un nouveau cap avec ses 20 réalisations lors du dernier exercice. Une progression spectaculaire qui explique en partie pourquoi son club portugais peut désormais se montrer gourmand.

‎‎Le scénario qui menace le remplacement de Stassin

‎‎Si Stassin quitte Saint-Étienne, le besoin d’un nouvel avant-centre deviendra rapidement prioritaire. Begraoui possédait plusieurs arguments séduisants, notamment sa connaissance de l’environnement stéphanois via Ian Cathro, présenté comme un élément ayant déjà travaillé avec lui à Estoril.

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‎‎Mais entre le prix et la concurrence, le dossier pourrait échapper aux Verts. La Lazio dispose d’une force d’attraction supérieure sur le papier et pourrait offrir au joueur une porte d’entrée vers la Serie A. Pour l’ASSE, chaque jour qui passe risque donc de rendre cette piste un peu plus coûteuse, voire inaccessible.

‎‎12M€ pour un pari, vraiment ?

‎L’AS Saint-Etienne aurait raison de réfléchir à deux fois avant de s’aligner automatiquement sur les 12 millions d’euros. Les statistiques de Begraoui sont séduisantes, mais une seule grosse saison ne garantit jamais une adaptation immédiate à un nouvel environnement. Même s’il retrouverait un entraîneur qu’il connaissait déjà.‎

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‎Le joueur possède néanmoins un profil intéressant et une vraie dynamique derrière lui. Le problème est ailleurs : si Saint-Étienne doit remplacer Stassin, il lui faudra surtout agir vite et intelligemment. Payer cher sous la pression du calendrier serait une erreur. Et dans un mercato, les erreurs coûtent parfois beaucoup plus que 12 millions.