OL : C1 et fin du mercato, le double gros défi de Lyon

Alors que l’OL vise une place en Ligue des Champions, le club rhodanien a ausi un impératif de vente en cette fin de mercato d’été. Un double défi !

L’OL joue une place en Ligue des Champions contre Fenerbahçe

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L’OL est à la croisée des chemins ! Il jouera en Ligue des champions ou en Ligue Europa cette saison. Le verdict tombera mercredi soir, après le décisif match retour de barrage contre Fenerbahçe à Décines. L’équipe de Paulo Fonseca doit remporter ce match pour décrocher une place en Ligue des champions et toucher un chèque de 18,6 M€, avant même la compétition.

En cas de défaite, l’Olympique Lyonnais sera admis directement en phase de ligue de la Ligue Europa. Cependant, son objectif est évidemment la C1, une compétition que le club rhodanien n’a plus disputée depuis la saison 2019-2020 et la demi-finale perdue contre le Bayern Munich (3-0).

Lyon face au défi d’une grosse vente avant la fin du mercato

Outre la qualification pour la Ligue des champions, l’OL est également face à un défi à quelques jours de la fermeture du marché estival des transferts. Il doit réaliser une ou deux grosses ventes pour bouclera son budget, comme promis à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Pour rappel, Afonso Moreira a été transféré au Bayer Leverkusen contre 33,6 M€, bonus compris, dans le cadre de cet engagement.

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Plusieurs joueurs de Lyon sont concernés par un éventuel transfert avant le 1er septembre 2026, date de clôture du mercato. Le premier sur la liste est Malick Fofana, valorisé à 30 M€. Trois clubs en Italie : l’AS Rome, l’Atalanta Bergame et l’Inter Milan sont intéressés par son profil comme indiqué par Transfermarkt. L’ailier international Belge (5 sélections) est aussi sur les tablettes du RB Leipzig en Bundesliga et de Tottenham en Premier League.

Tyler Morton, également valorisé à 30 M€, est aussi une valeur marchande sûre du club rhodanien. Tout comme Pavel Sulc, Tanner Tessmann, Ernest Nuamah. Ils sont estimés respectivement à 20 M€ et 10 M€ chacun pour les deux derniers.

Comment renforcer l’équipe de Fonseca pour rester compétitif ?

Toutefois, l’Olympique Lyonnais est face à un véritable casse-tête. Il doit trouver un équilibre entre la construction d’une équipe étoffée et compétitive pour jouer probablement la Ligue des champions et la contrainte de faire des ventes pour renflouer ses finances.

Transférer deux joueurs clés de son effectif actuel affaiblirait évidemment l’équipe de Paulo Fonseca, pourtant engagée dans trois compétitions cette saison : Ligue 1, Coupe d’Europe (C1 ou C3) et Coupe de France. Il faudra surtout remplacer valablement les joueurs transférés. Or, le marché ne regorge pas forcément de joueurs de premiers choix dans les derniers instants.

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De plus, les clubs vendeurs se montrent assez gourmands les derniers jours de marché, conscients du fait que certains prétendants sont sous pression et dos au mur. Compenser les probables départs à Lyon sera un défi supplémentaire pour Matthieu Louis-Jean (Directeur sportif), même s’il semble avoir déjà anticipé certaines pistes.