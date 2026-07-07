Mercato OL : Un autre Lyonnais rejoint Moreira à Leverkusen

Le départ d’un jeune joueur prometteur de l’OL est annoncé. Il quitte son club formateur pour un nouveau projet à Leverkusen en Bundesliga.

Mercato : Kenan Doganay quitte l’OL et file au Bayer Leverkusen

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L’OL a perdu Kenan Doganay, une pépite formée dans son Académie. Il part de Lyon où il a passé 11 années. Il va s’engager avec le Bayer 04 Leverkusen en Bundesliga. Selon les informations du compte X Borgia OL Académie, un premier contrat professionnel de cinq ans l’attend outre-Rhin.

Le milieu de terrain de la génération 2009 était présent à la reprise des entraînements de l’équipe B des Gones, mais pour dire au revoir à ses anciens partenaires. Il va retrouver Afonso Moreira, transféré au Bayer le 18 juin dernier. Il sera aussi accueilli par un autre ancien Gone, Martin Terrier, arrivé à Leverkusen en juillet 2024.

Huit têtes nouvelles ce matin parmi les 35 présents à la reprise de la N3 #OL. Kenan Doganay (2009) était lui juste de passage, venu saluer ses désormais ex-coéquipiers avant de s'envoler pour Leverkusen où un contrat de 5 ans attend l'int. U17, U16 (23 sél. 4 buts). @OL__Plus https://t.co/ncGq0VsY8P pic.twitter.com/lZ0C8rHJpD — Borgia_OL_Académie (@Borgia_OL_acad) July 6, 2026

Lyon perd une joueur très prometteur !

Kenan Doganay avait intégré l’Académie de l’Olympique Lyonnais en 2015, en provenance du club voisin de l’AS Saint-Priest. Il a donc fait toutes ses classes à Lyon où il s’est imposé. Il était quelques fois le capitaine du groupe Pro2.

Grâce à ses performances avec les équipes de jeunes du club rhodanien, le talentueux joueur de 17 ans est international Français. Il cumule 21 sélections (pour 4 buts), des U15 aux U17 en passant par les U16.

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La saison dernière, Kenan Doganay a disputé 27 matchs, toutes compétitions confondues. Il a marqué 6 buts et a délivré 2 passes décisives. Son départ est un coup dur pour la Réserve de l’OL.