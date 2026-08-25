OM : Balerdi pourrait s’en aller avant la fin du mercato !

Leonardo Balerdi traverse une période délicate à l’OM. Les sifflets du Vélodrome l’ont profondément marqué. Au point où l’Argentin pourrait partir d’ici mardi prochain, date de la fermeture du mercato.

OM : Leonardo Balerdi affecté par les sifflets du Vélodrome

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Les temps sont durs pour le capitaine de l’Olympique de Marseille. Et sa situation s’assombrit de jour en jour. Leonardo Balerdi a en effet été hué par une partie du Vélodrome la semaine dernière lors du match amical contre l’Atletico Madrid (1-2). Ses bourdes consécutives ont agacé les supporters. Et depuis cet épisode houleux, le défenseur argentin a disparu des radars.

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Il ne figurait pas sur la feuille de match face au RC Strasbourg (4-0) pour des raisons de santé. « Il y a une incertitude pour Leonardo Balerdi. Elle est liée à une douleur au mollet. Le défenseur a passé un examen », a confié Bruno Genesio en conférence de presse. Mais le malaise semble un peu plus profond. L’Équipe assure que le défenseur central accuse le coup après avoir essuyé les sifflets du public marseillais.

Des avances du Bayer Leverkusen repoussés

Leonardo Balerdi a toujours fait de la résilience sa marque de fabrique. Le compatriote de Lionel Messi a régulièrement été critiqué et conspué depuis son arrivée en 2020. Il avait toujours trouvé la force de se relever. L’atmosphère semble cette fois avoir atteint un point de non-retour. L’ancien du Borussia Dortmund doute à présent de sa capacité à inverser la tendance.

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Ce climat de défiance contraste avec sa décision prise l’hiver dernier. Il avait repoussé les avances du Bayer Leverkusen pour prolonger son aventure à l’Olympique de Marseille. La donne a totalement changé six mois plus tard. Sa relation avec les tribunes du Vélodrome semble irrémédiablement brisée.

La Premier League se positionne pour son transfert

Cette rupture psychologique pourrait précipiter le départ de Leonardo Balerdi en cette dernière semaine de mercato. Sachant que le joueur de 27 ans ne s’oppose plus vraiment à un changement de club. Plusieurs écuries étrangères scrutent déjà de très près sa situation à l’Olympique de Marseille.

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L’Equipe ajoute que « des clubs de Premier League suivent Leonardo Balerdi ». D’autant plus que sa valeur marchande a chuté. Elle est estimée à environ 18 millions d’euros sur Transfermarkt. Reste à savoir si l’OM décidera de retenir un cadre marqué par les critiques ou se résoudre à le vendre. La fin du mercato sera très agitée sur la Canebière.