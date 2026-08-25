Mercato : Le PSG annonce le départ de Yoram Zague au Paphos FC

Le PSG a officialisé ce mardi le départ de Yoram Zague au Paphos FC. Le latéral droit de 20 ans est cédé au club chypriote dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat.

Mercato PSG : Un nouveau départ pour Yoram Zague

La suite après cette publicité

À une semaine de la clôture du mercato estival, le Paris Saint-Germain a officialisé ce mardi un nouveau mouvement, dans le sens des départs, avec le prêt de Yoram Zague au Paphos FC. Comme attendu depuis samedi, le jeune défenseur rejoint le club chypriote, où évolue un certain David Luiz, ancien capitaine des Rouge et Bleu.

Lisez aussi : Mercato PSG : La décision est prise pour Yoram Zague !

À voir

Mercato PSG : Alerte ! Ibrahim Mbaye s’éloigne de Liverpool

« Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague rejoint le Paphos FC dans le cadre d’un prêt, assorti d’une option d’achat, jusqu’au terme de la saison 2026-2027. Le Paris Saint-Germain souhaite une excellente saison à Yoram sous les couleurs du Paphos FC », écrit le PSG sur son site officiel.

Sous contrat professionnel au PSG jusqu’en 2028, Yoram Zague sort d’une saison 2025-2026 durant laquelle il a enchaîné deux prêts : d’abord un au FC Copenhague, avec qui il a joué 15 matches, dont 5 de Champions League, puis un autre à la KAS Eupen, le club de seconde division belge qui appartient désormais à QSI et avec qui il a disputé 8 matches.

Yoram Zague prêté au Paphos FC ✍️



👉 Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague rejoint le Paphos FC dans le cadre d’un prêt, assorti d’une option d’achat, jusqu’au terme de la saison 2026-2027. Âgé de 20 ans, le défenseur poursuivra son évolution au sein du club chypriote.



Le… pic.twitter.com/LUORDiZVcA — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 25, 2026

Grâce à son parcours prometteur avec le club de la capitale, le défenseur a également fait ses premières apparitions dans les catégories de jeunes de l’équipe de France, en multipliant les sélections avec les U17, U18 et U19 tricolores.

Le Titi parisien, gêné par des blessures quand il est arrivé en professionnel au PSG, doit retrouver un temps de jeu régulier pour s’épanouir et progresser. Cela semble possible à Paphos, tout en étant dans un club important du pays et qui a l’espoir de jouer en Ligue Europa Conférence cette saison.

Un neuvième départ au Paris SG

Revenu cet été à Paris et placé dans le groupe Espoirs en attendant de trouver un nouveau club, Yoram Zague quitte une nouvelle fois temporairement le Paris Saint-Germain, mais avec une réelle possibilité d’être transféré à Paphos, qui dispose d’une option d’achat dont le montant n’a pas filtré.

À voir

OM : Balerdi pourrait s’en aller avant la fin du mercato !

Lisez aussi : Mercato: Urgent, le PSG boucle un incroyable deal en défense

Qualifié en phase de Ligue de Champions League la saison passée, le club chypriote a raté la qualification en Ligue Europa cet été et se bat désormais pour se qualifier en Conférence League.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : C’est officiel, un premier renfort débarque au PSG

Mercato PSG : Un jeune roc file vers l’Allemagne

À voir

OL : C1 et fin du mercato, le double gros défi de Lyon

Ce départ de Zague est déjà le neuvième au PSG après ceux de Gonçalo Ramos (AC Milan), Kang-In Lee (Atlético Madrid), Randal Kolo Muani (Juventus), Noham Kamara (OL), Renato Marin (CD Nacional, prêt), Gabriel Moscardo (Espanyol Barcelone, prêt), Khalil Ayari (Dunkerque, prêt) et Naoufel El Hannach (Montpellier, prêt).