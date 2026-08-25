Mercato FC Nantes : Kita vise l’attaquant Timothé Nkada cet été

En pleine crise de résultats, le FC Nantes s’active pour sauver son début de saison. Les Canaris cherchent des renforts offensifs avant la clôture du marché, et leur regard se tourne désormais vers Timothé Nkada.

Mercato FC Nantes : Kita cible Timothé Nkada

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Le FC Nantes pourrait encore bouger sur le marché des transferts. Alors que les Canaris connaissent un début de saison compliqué, leurs dirigeants exploreraient notamment une piste en Belgique pour renforcer l’attaque. D’après les informations d’Africa Foot, le club nantais suivrait la situation de Timothé Nkada.

À 27 ans, Timothé Nkada évolue au Standard Liège, où il reste sous contrat jusqu’en juin 2028. Nantes devra donc convaincre le club belge de le laisser partir si cette piste venait à se concrétiser.

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Le profil de l’attaquant présente plusieurs atouts. Il a une parfaite connaissance du football français. Timothé Nkada a montré de très belles qualités en France avant de prendre la direction de la Belgique. Sous les couleurs de Rodez en Ligue 2, il a livré de solides performances. Bilan : 32 matchs, 5 pions et une offrande lors de la saison 2024-2025.

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En Belgique, le buteur français a encore mis tout le monde d’accord. Il continue de faire trembler les filets. Il est devenu le détonateur offensif essentiel de l’équipe belge. La saison dernière, il a disputé 33 matchs et a claqué 5 buts. Ces chiffres ne sont pas élevés. Mais l’attaquant peut offrir une solution supplémentaire au secteur offensif nantais. Sa connaissance de la Ligue 2 constitue également un élément intéressant pour un FC Nantes qui évolue désormais dans cette division.

Le FC Nantes doit encore convaincre le Standard

Les dirigeants nantais devront toutefois mesurer l’intérêt réel de cette piste avant de passer à l’action. Le contrat de Nkada jusqu’en 2028 donne au Standard Liège une position favorable dans les négociations. Le FC Nantes cherche surtout à apporter du sang neuf à une équipe en difficulté. Les Canaris sont la lanterne rouge du championnat actuellement après trois revers consécutifs.

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Cette situation a provoqué le départ de Michel Der Zakarian. Grégory Poirier devrait prendre les rênes de l’équipe pour redresser la barre. Les Kita seraient en pleine discussion avec lui. Selon Ouest-France, les deux camps auraient même trouvé un accord définitif. Reste à savoir si Timothé Nkada sera l’un des renforts choisis pour relancer la saison sous la houlette du nouveau coach Grégory Poirier. Les prochaines semaines pourraient permettre d’y voir plus clair dans ce dossier. Sur Transfertmarkt, l’attaquant français vaut 2 millions d’euros. C’est un montant accessible pour le FC Nantes.