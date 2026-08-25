ASSE : Début canon, Sainté peut-elle écraser la Ligue 2 ?

L’ASSE a démarré la nouvelle saison de fort belle manière et est déjà en tête de la Ligue 2. Mais pourra-t-elle tenir le rythme jusqu’en mai 2027 ?

L’ASSE domine la Ligue 2 après 3 journées

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Premier de la Ligue 2 dès le coup d’envoi de la saison, l’ASSE a maintenu sa position de leader à issue de la 3e journée. Elle compte trois victoires dont deux clean sheet. Le premier bilan des Verts est largement positif : 9 points (+9), 10 buts inscrits et 1 but concédé.

Lors des succès contre Sochaux (3-0), Clermont Foot (3-1) et Grenoble (4-0), plusieurs joueurs, notamment des recrues estivales, ont été décisifs. Irvin Cardona est déjà auteur de 4 réalisations et 1 passe décisive. Il est suivi de Jakob Breum et Thierno Ballo, qui comptent chacun 2 buts et 2 passes décisives.

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Aron Csongvai (1 but et 1 passe décisive), Zuriko Davitashvili (1 but) et Augustine Boakye (2 passes décisives) sont les autres joueurs décisifs de l’équipe stéphanoise, après trois 3 matchs disputés.

En attendant la fin du mercato d’été, le 1er septembre 2026, l’équipe de l’AS Saint-Etienne semble prête pour écraser la Ligue 2. Au regard de ses performances actuelles, elle est solide défensivement et efficace offensivement.

Enraiement de la machine stéphanoise, le gros danger pour Saint-Etienne

Cependant, la saison en fait que commencer. La réalité de ce début de saison pourrait bien être différente de celle de la fin en mai 2027. Rien ne garantit donc que l’équipe d’Ian Cathro sera en Ligue 1 à l’issue du championnat. Le nouvel entraîneur des Verts demande justement à ses joueurs de travailler davantage, afin de rester compétitif durant toute la saison.

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« On ne doit pas se contenter de cette victoire (contre GF38), mais regarder de l’avant. On ne va pas essayer d’être la meilleure attaque du championnat et la meilleure défense du championnat, on va surtout essayer d’être bons sur tous les secteurs […]. Je vais être très exigeant. Je leur demande de travailler énormément […] », a-t-il déclaré à l’issue de la 3e journée.

Un possible relâchement, dû à un coup de fatigue, une déconcentration ou encore des blessures en cascade au sein de l’effectif stéphanois pourraient enrailler la machine stéphanoise. Pour rappel, l’ASSE tenait la 2e place de Ligue 2, qualificative pour la montée directe en Ligue 1, mais elle avait perdue cette position à deux journées de la fin de la saison dernière. Contrainte de disputer les play-offs, elle avait été empêché de retrouver l’élite par l’OGC Nice en barrages pour la montée.

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La régularité des résultats poitifs, la concentration jusqu’au bout du sprint final de la saison et l’absence de blessure majeure dans le groupe stéphanois pourraient être la clé d’une éventuelle remontée de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 dans 9 mois.