Mercato : Le Stade Rennais tranche pour Aït-Boudlal et Estéban Lepaul

Des clubs anglais sont chauds pour déloger Abdelhamid Aït-Boudlal et Estéban Lepaul de Rennes cet été. Mais les dirigeants du Stade Rennais disent non au transfert de ces deux cadres.

Mercato Stade Rennais : Ait Boudlal et Lepaul vers l’Angleterre cet été ?

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Le Stade Rennais pourrait vivre une fin de mercato agitée. Deux de ses joueurs attirent en effet les convoitises de clubs anglais. Abdelhamid Ait Boudlal intéresse toujours Fulham, tandis qu’Estéban Lepaul plaît à Manchester City et Aston Villa. Le SRFC veut conserver ses deux joueurs, mais les offres pourraient changer la donne.

Le Stade Rennais a déjà fixé sa position. Début août, le club breton a refusé une proposition de 23 millions d’euros formulée par Fulham pour Abdelhamid Ait Boudlal. Le défenseur central marocain de 20 ans est très apprécié par les Cottagers. Ces derniers n’ont toutefois pas abandonné ce dossier. Selon les informations de L’Équipe, des émissaires du club londonien étaient encore présents en Bretagne dimanche pour suivre la situation.

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Rennes, de son côté, souhaite conserver sa pépite au moins une saison supplémentaire. Le club compte notamment l’associer à Charlie Cresswell, recruté cet été, pour former sa nouvelle charnière centrale. La porte reste donc fermée. Une seule condition pourrait faire évoluer la position rennaise : une offre impossible à refuser. Pour l’heure, Fulham ne semble pas en mesure de formuler une telle proposition.

Estéban Lepaul croule sous les offres

La situation d’Estéban Lepaul pourrait être plus compliquée. L’attaquant rennais plaît déjà à plusieurs clubs européens. La semaine dernière, Côme, Naples et l’Atlético de Madrid étaient notamment intéressés par son profil. Rennes avait alors affiché la même volonté : conserver son buteur. Mais la pression pourrait monter dans les derniers jours.

Lepaul a marqué les esprits durant la préparation. Très en jambes, il a notamment trouvé le chemin des filets contre le PSG lors du match nul 2-2. Le meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 1 confirme ainsi ses qualités offensives au meilleur moment.

Selon L’Équipe, les offres pourraient même atteindre des montants beaucoup plus élevés dans cette dernière ligne droite. La menace la plus sérieuse pourrait finalement venir d’Angleterre. Manchester City et Aston Villa suivent Estéban Lepaul. À Rennes, la décision est prise : l’attaquant de 26 ans se sent bien en Bretagne et aucun départ n’est actuellement envisagé.

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Mais les deux clubs anglais disposent de moyens considérables. Manchester City, notamment, n’a pas hésité à investir massivement cet été. Les Skyblues pourraient chercher un nouveau buteur pour compenser le départ attendu d’Omar Marmoush vers Tottenham, dans une opération estimée à plus de 60 millions d’euros. Aston Villa possède aussi une marge financière intéressante.

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Qualifié pour la Ligue des champions, le club anglais pourrait disposer d’une enveloppe importante si Ollie Watkins rejoint Al-Hilal pour environ 60 millions d’euros. Le Stade Rennais devrait donc être fortement sollicité dans ce sprint final. Pour Ait Boudlal comme pour Lepaul, le club breton veut résister. Reste désormais à savoir jusqu’à quel montant le SRFC pourra tenir sa position. Et surtout, si ses deux joueurs résisteront eux aussi à la perspective de rejoindre un grand club européen dès cet été.