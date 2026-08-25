Mercato OM : l’arrivée de Rafik Belghali s’écroule !

La direction de l’OM vient de subir une nouvelle désillusion sur le mercato. L’offre formulée pour Rafik Belghali a été déclinée par le Hellas Verone.

Mercato : L’OM recalé pour Rafik Belghali

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L’Olympique de Marseille doit vendre en cette fin de mercato avant de valider la moindre arrivée. Cet impératif économique n’empêche pas les dirigeants phocéens de travailler sur des arrivées en coulisse. Le directeur sportif Grégory Lorenzi est réputé pour boucler des signatures dans le money time. Son équipe et lui sont déjà à l’œuvre pour faire venir des recrues.

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L’une des cibles explorées mène notamment à Rafik Belghali. Le piston droit du Hellas Vérone a fait l’objet d’une première approche concrète. L’OM a récemment proposé un prêt avec une option d’achat pour l’international algérien. Une offre repoussée par l’écurie italienne, indique le journaliste Alfredo Pedullà.

Sassuolo tout proche de rafler la mise

Les Gialloblu sont intransigeants dans les négociations. Ils exigeraient un transfert sec avoisinant les 12 millions d’euros avant céder Rafik Belghali. L’OM devra sans doute finaliser quelques ventes avant de revenir à la charge pour le Fenec. Ce dernier a réalisé une brillante participation à la Coupe du monde 2026, faisant grimper sa côté sur le marché des transferts.

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Sassuolo s’est invité dans la danse et est en passe de signer le joueur de 24 ans. Nicolo Schira assure que des émissaires du club italien ont récemment rencontré les représentants de Rafik Belghali en vue de décrocher un accord. Un contrat courant jusqu’en juin 2031 l’attendrait déjà chez les Neroverdi.

Expected a meeting this aftenoon between Rafik #Belghali’s agents and #Sassuolo. Ready a contract until 2031 to try to convince the right-back to join Neroverdi, which have already reached an agreement with #Verona for €6M + Edoardo #Iannoni as counterpart. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 25, 2026

Des mouvements attendus à l’Olympique de Marseille

L’OM devra donc sortir le chéquier pour tente de détourner Rafik Belghali. En attendant, l’entraîneur Bruno Genesio prépare activement le déplacement à Monaco dimanche prochain en championnat. Il s’attend aussi à quelques mouvements inévitables d’ici la fin du mercato.

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« On doit s’adapter au contexte du club et composer avec un effectif qui va encore bouger », avait-il lancé. La dernière ligne droite sera très agitée à l’Olympique de Marseille.