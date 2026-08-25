© RC Lens : Campos a programmé le transfert de Ganiou au PSG !

Ismaëlo Ganiou a fait forte impression avec le RC Lens lors du Trophée des Champions remporté face au PSG (1-0). Et selon PSG Inside Actus, Luis Campos a décidé de recruter le défenseur central de 21 ans pour le compte du club de la capitale.

Ismaëlo Ganiou, la priorité du PSG à l’été 2027 ?

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Bien informé sur les coulisses du Paris Saint-Germain, le compte Twitter PSG Inside Actus annonce ce mardi que Luis Campos a coché le nom d’Ismaëlo Ganiou sur ses tablettes pour le recrutement de l’été 2027. Le RC Lens a récemment sécurisé l’avenir de son joueur avec une prolongation jusqu’en juin 2030 et n’a donc pas prévu de le vendre cet été, encore moins de faciliter son départ.

Mais après la partie livrée par l’international burkinabé lors du Trophée des Champions, le Paris Saint-Germain a été convaincu par son potentiel et le veut pour le futur. Face à l’intransigeance des dirigeants lensois, le PSG n’aurait pas abandonné cette piste, mais aurait tout simplement prévu de suivre attentivement Ganiou pendant toute la saison.

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Le média spécialisé indique que Luis Campos et les recruteurs parisiens veulent vérifier si le natif de Lille est à même de confirmer ses promesses et s’imposer durablement à son poste chez les Sang et Or. S’il y parvient, le club entraîné par Luis Enrique pourrait alors revenir à la charge l’été prochain pour le recruter.

« Malgré sa prolongation de contrat avec le RC Lens jusqu’en 2030, Paris aurait étudié la possibilité de se positionner sur le joueur durant ce mercato. Une approche qui n’a finalement pas abouti, notamment en raison de la situation contractuelle du joueur et de la volonté lensoise de conserver son jeune talent. Mais le dossier pourrait être loin d’être terminé.

À Paris, le profil du défenseur est apprécié et son évolution devrait continuer d’être suivie avec attention tout au long de la saison. Le scénario le plus crédible serait désormais de voir le PSG superviser régulièrement le joueur lors de sa deuxième saison pleine afin d’évaluer sa progression, sa régularité et sa capacité à confirmer les promesses entrevues lors de son premier exercice.

Si Ganiou réalise une nouvelle saison convaincante, le PSG pourrait alors revenir concrètement à la charge lors du mercato estival 2027 », explique la source parisienne. L’intérêt du PSG pour Ganiou est tout à fait crédible. Surtout dans l’optique de la succession de Marquinhos.

Ismaëlo Ganiou, l’héritier annoncé de Marquinhos au Paris SG ?

Arrivé à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome, Marquinhos dispute sa quatorzième saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le quotidien L’Équipe a récemment révélé que le PSG n’a pas prévu de pousser son capitaine vers la sortie. Très apprécié en interne et en dehors, l’international brésilien de 32 ans devrait donc rester cette saison et même honorer son contrat jusqu’à son terme, soit jusqu’en juin 2028.

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Pour autant, le PSG anticipe déjà et travaille sur sa succession, Ilya Zabarnyi peinant à se montrer convaincant. L’intérêt pour Ismaëlo Ganiou pourrait donc s’inscrire dans cette optique. Jeune, puissant au marquage et doté d’une marge de progression intéressante, le protégé de Dino Toppmöller pourrait offrir au PSG une option viable pour l’après-Marquinhos.

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