Mercato ASSE : Annan quitte les Verts, le dégraissage lancé

L’ASSE annoncé le départ d’Ebenezer Annan, ce mardi, dans un communiqué officiel. Il est prêté en Roumanie pour une durée d’un an.

ASSE Mercato : Ebenezer Annan prêté au FC Rapid Bucarest en Roumanie

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À six jours de la fermeture du mercato estival, l’ASSE a réussi se séparer d’Ebenezer Annan. Il quitte les Verts sous la forme d’un prêt et rejoint le FC Rapid Bucarest dans le championnat de l’élite en Roumanie, jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. Cependant, ce prêt est accompagné d’une option d’achat comme le précise le club stéphanois.

ℹ️ L’ASSE et le FC Rapid Bucarest (Roumanie) ont trouvé, ce mardi, un accord pour le prêt avec option d'achat d'Ebenezer Annan jusqu'à la fin de saison 2026/2027 !



Bonne chance Ebe ! 👊 pic.twitter.com/L5myJXdLrx — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 25, 2026

Arrivé à l’AS Saint-Etienne début août 2025, en provenance de l’Etoile Rouge Belgrade (en Serbie), le défenseur latéral gauche n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe des Verts la saison dernière. Il a pourtant été titulaire à 14 reprises en 18 matchs disputés en Ligue 2. Cette saison, le Ghanéen n’entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur. Il était donc à l’écart du groupe de Ian Cathro jusqu’à son départ du club.

Le montant de l’option d’achat assortie au prêt d’Ebenezer Annan n’est pas dévoilé, mais il faut rappeler que l’ASSE l’a transféré de Serbie contre une indemnité de 2 millions d’euros. Après un an passé dans le Forez, il est valorisé à 1,8 million d’euros par Transfemarkt.

Départ de Saint-Etienne : Après Annan, Mickaël Nadé devrait suivre

Poussé aussi au départ du Forez, Mickaël Nadé devrait lui s’engager avec Dubaï United, puis rejoindre Rodina Moscou en Russie sous la forme d’un prêt. Aïmen Moueffek, Djylian N’Guessan ou encore Pierre Ekwah sont également sur le départ cet été.

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Ebenezer Annan est donc le premier départ sur la liste des joueurs indésirables. L’opération dégraissage est donc lancée à Saint-Etienne, avant la fermeture du mercato d’été fixée au 1er septembre 2026.