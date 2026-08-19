Mercato ASSE : Un départ bouclé en défense, les détails du deal

Le départ d’Ebenezer Annan de l’ASSE se rapproche. Les détails de l’accord conclu avec le Rapid Bucarest et du contrat du joueur sont dévoilés.

Mercato : Annan prêté au Rapid Bucarest avec une option d’achat de 1 M€ ?

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Sur le départ à l’ASSE, Ebenezer Annan est en approche au Rapid Bucarest en Roumanie. C’est le club avec lequel il s’est entendu pour sa prochaine signature. Il est attendu dans la capitale roumaine pour passer la visite médicale et signer son contrat.

L’accord avec le défenseur ghanéen a été confirmé cette semaine par Marius Bilașco, un responsable du club roumain : « Ebenezer veut venir, il n’y a aucun problème de son côté », avait-il glissé dans l’émission Fanatik Superliga.

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Selon les informations de TRUmedia, le Rapid et l’AS Saint-Etienne sont tombés d’accord sur une option d’achat estimée à près d’un million d’euros, alors que Bilașco évoquait « un montant supérieur à 500 000 euros ».

ASSE : Comment Malmö FF a retardé le départ d’Ebenezer Annan

Dans tous les cas, Ebenezer Annan va quitter les Verts pour s’engager avec les Grenat et Blanc. Son départ aurait été retardé par un intérêt parallèle de Malmö FF. Le média roumain croit savoir que Kilmer Sports Ventures était séduit par la proposition du club suédois.

Les décideur du groupe canadien avaient ainsi gardé l’offre du club de Bucarest sous le coude. Finalement, Malmö s’est retiré au profit d’une autre cible. Ce qui a remis le Rapid en selle pour l’arrière latéral gauche de 23 ans.

Après le départ d’Igor Miladinovic au Partizan Belgrade en Serbie, l’ASSE est donc en passe de se débarrasser d’un autre joueur qui n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur Ian Cathro.

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Pour rappel, Ebenezer Annan a encore deux ans de contrat dans le Forez, jusqu’en juin 2028. Recruté à 2 millions d’euros à l’Etoile Rouge Belgrade en août 2025, il est valorisé à 1,8 million d’euros par Transfermarkt.